  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos policija pasitelkia netikrus memorialus, kad atgrasytų žmones nuo maudynių Reine

2025-08-19 21:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 21:10

Po pastaraisiais mėnesiais įvykusių mirtinų nelaimingų atsitikimų pavojingose Reino srovėse Vakarų Vokietijos policija ėmėsi drastiškų priemonių, kad žmonės nesimaudytų upėje. 

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Po pastaraisiais mėnesiais įvykusių mirtinų nelaimingų atsitikimų pavojingose Reino srovėse Vakarų Vokietijos policija ėmėsi drastiškų priemonių, kad žmonės nesimaudytų upėje. 

0

Antradienį Diuisburgo miesto policija socialiniuose tinkluose paskelbė nuotrauką, kurioje matyti smėlyje Reino pakrantėje sėdintis žaislinis meškiukas ir kapų žvakė. Tai atrodo it memorialas upėje nuskendusiam vaikui, o užrašas skelbia: „Ema čia žaidė – prieš tris dienas“.

Kitame paveikslėlyje matyti vyras, stovintis ant vandens krašto ir telefonu darantis asmenukę, pridėtas prierašas: „Jo istorija pateko į internetą. Jis liks neprisijungęs. Amžinai!“.

„Šios scenos yra išgalvotos, tačiau jos atspindi istorijas, mūsų pagalbos tarnyboms žinomas iš jų kasdienio darbo. Nenorime, kad šias istorijas ir vėl kada nors tektų pasakoti“, – sakė Diuisburgo policija. 

Kampanija surengta, kai šiais metais iki liepos pabaigos Reino upėje vakarinėje Šiaurės Reino ir Vestfalijos žemėje žuvo 10 žmonių. Pernai per visus metus žuvo 14 žmonių. 

Upė, garsėjanti stipriomis srovėmis ir komercine laivyba, laikoma viena pavojingiausių maudytis visoje Vokietijoje. 

Žemės sostinės Diuseldorfo valdžia praėjusią savaitę oficialiai uždraudė maudytis Reine, šiuo pavyzdžiu pasekė Noiso ir Merbušo miestai. Tiems, kurie įbrenda į vandenį giliau nei iki kulkšnių, gresia didelės baudos iki 1000 eurų.

Kelne, didžiausiame Vokietijos mieste prie Reino, maudytis upėje vis dar leidžiama, tačiau miesto pareigūnai planuoja balsuoti dėl draudimo įvedimo artimiausiomis savaitėmis, praneša vietos žiniasklaida.

