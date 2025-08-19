Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Mirtinai girto vyro vairuojamas automobilis greitkeliu skriejo 220 km/h greičiu

2025-08-19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 13:33

Girtutėlis automobilio vairuotojas, kuriam  nustatytas gyvybei pavojingas girtumas, Vokietijos greitkeliu A67 Pietų Hesene skriejo 220 km/h greičiu. Apie keistai važiuojantį automobilį policijai pranešė liudininkas.

Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX)

0

Pareigūnams sustabdžius transporto priemonę su užsienietiškais numeriais, greitai tapo aišku, kodėl ši kelyje vingiavo. Patikrinus vairuotoją alkotesteriu, jis parodė 4,16 promilės girtumą. Keleivio girtumo net nepavyko nustatyti, nes alkotesteris, pasiekę 5 promiles, išsijungia, nurodoma policijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš vairuotojo iš karto buvo paimtas vairuotojo pažymėjimas. Visiškas atsitiktinumas, kad buvo išvengta žmonių aukų – sužeistųjų ar žuvusiųjų.

Vokietijoje leistinas alkoholio kiekis vairuojant yra 0,5 promilės. Jei nustatomas didesnis nei 1,1 promilės girtumas, tai „dėl visiško netinkamumo vairuoti“ laikoma nusikalstama veika.

Jei alkoholio koncentracija kraujyje viršija 4 promiles, kyla grėsmė asmens gyvybei. „Žmogus praranda svarbius apsauginius refleksus, panyra į komą ir gali patirti šoką, kuris progresuoja iki visiško kvėpavimo ir širdies sustojimo“, – nurodo Vokietijos automobilių klubas (ADAC). Alkoholio koncentracija kraujyje, viršijanti penkias promiles, beveik visada baigiasi mirtimi.

Patiko straipsnis?

