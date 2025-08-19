Merzas: Ukraina negali būti verčiama atsisakyti teritorijų

Taip jis kalbėjo, komentuodamas planuojamą susitikimą tarp Rusijos ir Ukrainos prezidentų Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio. Tačiau, anot F. Merzo, viršūnių susitikime su D. Trumpu apie galimą teritorijų atidavimą nebuvo kalbėta.
Pasak Vokietijos kanclerio, viršūnių susitikimas „viršijo“ jo lūkesčius. Jis teigiamai įvertino tai, kad be europiečių ir JAV pasirengusios saugumo garantijoms Ukrainai.
Vokietijos vyriausybės šaltinių duomenimis, tokių saugumo garantijų koncepciją ketina parengti JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio.
