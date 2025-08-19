Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Merzas: Ukraina negali būti verčiama atsisakyti teritorijų

2025-08-19 07:56 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 07:56

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir po viršūnių susitikimo Vašingtone atmeta vienašališkus Rusijos teritorinius reikalavimus Ukrainai. Ukraina „negali būti verčiama atsisakyti teritorijų“, sakė jis pirmadienį (vietos laiku) pasibaigus konsultacijoms su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Jei Rusija reikalauja iš Ukrainos Donbaso, tai galima palyginti su JAV atsisakymu Floridos, teigė F. Merzas.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir po viršūnių susitikimo Vašingtone atmeta vienašališkus Rusijos teritorinius reikalavimus Ukrainai. Ukraina „negali būti verčiama atsisakyti teritorijų", sakė jis pirmadienį (vietos laiku) pasibaigus konsultacijoms su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Jei Rusija reikalauja iš Ukrainos Donbaso, tai galima palyginti su JAV atsisakymu Floridos, teigė F. Merzas.

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis kalbėjo, komentuodamas planuojamą susitikimą tarp Rusijos ir Ukrainos prezidentų Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio. Tačiau, anot F. Merzo, viršūnių susitikime su D. Trumpu apie galimą teritorijų atidavimą nebuvo kalbėta.

Pasak Vokietijos kanclerio, viršūnių susitikimas „viršijo“ jo lūkesčius. Jis teigiamai įvertino tai, kad be europiečių ir JAV pasirengusios saugumo garantijoms Ukrainai. 

Vokietijos vyriausybės šaltinių duomenimis, tokių saugumo garantijų koncepciją ketina parengti JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio.

