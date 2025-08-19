Iš NATO vadovo – pirmieji komentarai apie susitikimą su Trumpu

„Fox News“ eteryje jis pareiškė, kad Ukrainos narystė NATO nėra svarstoma, tačiau svarstomas klausimas dėl saugumo garantijų pagal „5 straipsnį“.
„Situacija yra tokia: JAV ir kai kurios kitos šalys pareiškė, kad jos prieštarauja Ukrainos narystei NATO. Oficiali NATO pozicija <...> yra ta, kad Ukraina turi negrįžtamą kelią į NATO“, – sako M. Rutte.
Tačiau, anot jo, šiuo metu diskutuojama ne apie Ukrainos narystę NATO, o apie saugumo garantijas Ukrainai pagal 5 straipsnį, „ir dabar bus konkrečiau diskutuojama, ką jos tiksliai reikš“.
NATO sutarties 5-asis straipsnis įtvirtina kolektyvinės gynybos principą, pagal kurį puolimas prieš bet kurią NATO narę yra laikomas puolimu prieš visus.
Derybos Baltuosiuose rūmuose(33 nuotr.)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
Be to, pasak M. Rutte, Ukrainai gali būti suteiktos saugumo garantijos iš įvairių šalių.
„Tai neapsiriboja tik NATO – panašūs susitarimai yra sudaryti tarp daugelio pasaulio valstybių, pavyzdžiui, JAV turi tokius susitarimus su Pietų Korėja ir Japonija. Po konflikto pabaigos Ukraina turės teisę sudaryti savo saugumo susitarimus, o dabar vyksta koordinavimas su Europos ir ne Europos partneriais, siekiant sukurti tokias garantijas“, – pridūrė jis.
M. Rutte pabrėžia, kad stipriausia saugumo garantija Ukrainai yra galinga kariuomenė.
Šaltinis:
tv3.lt
