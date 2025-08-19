Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš NATO vadovo – pirmieji komentarai apie susitikimą su Trumpu

2025-08-19 07:44 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-19 07:44

Po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo pirmaisiais komentarais pasidalijo NATO vadovas Markas Rutte, skelbia UNIAN.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
33

Po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo pirmaisiais komentarais pasidalijo NATO vadovas Markas Rutte, skelbia UNIAN.

REKLAMA
0

„Fox News“ eteryje jis pareiškė, kad Ukrainos narystė NATO nėra svarstoma, tačiau svarstomas klausimas dėl saugumo garantijų pagal „5 straipsnį“.

„Situacija yra tokia: JAV ir kai kurios kitos šalys pareiškė, kad jos prieštarauja Ukrainos narystei NATO. Oficiali NATO pozicija <...> yra ta, kad Ukraina turi negrįžtamą kelią į NATO“, – sako M. Rutte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau, anot jo, šiuo metu diskutuojama ne apie Ukrainos narystę NATO, o apie saugumo garantijas Ukrainai pagal 5 straipsnį, „ir dabar bus konkrečiau diskutuojama, ką jos tiksliai reikš“.

REKLAMA
REKLAMA

NATO sutarties 5-asis straipsnis įtvirtina kolektyvinės gynybos principą, pagal kurį puolimas prieš bet kurią NATO narę yra laikomas puolimu prieš visus.

REKLAMA

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Be to, pasak M. Rutte, Ukrainai gali būti suteiktos saugumo garantijos iš įvairių šalių.

„Tai neapsiriboja tik NATO – panašūs susitarimai yra sudaryti tarp daugelio pasaulio valstybių, pavyzdžiui, JAV turi tokius susitarimus su Pietų Korėja ir Japonija. Po konflikto pabaigos Ukraina turės teisę sudaryti savo saugumo susitarimus, o dabar vyksta koordinavimas su Europos ir ne Europos partneriais, siekiant sukurti tokias garantijas“, – pridūrė jis.

M. Rutte pabrėžia, kad stipriausia saugumo garantija Ukrainai yra galinga kariuomenė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Aiškėja, ką Zelenskis pasiūlė Trumpui
Rusijos popagandoje – vaizdo įrašas su tanku, ant kurio rusų ir JAV vėliavos (nuotr. stop kadras)
Rusijos propagandoje – vaizdo įrašas su tanku, ant kurio rusų ir JAV vėliavos (21)
Lietuvos karo akademijos pirmakursių priesaikos ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėdos patarėjas prabilo, kiek Lietuvos karių būtų siunčiama į Ukrainą (58)
Donaldas Trumpas, Oleksandras Syrskis (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Prieš svarbias derybas – Ukrainos kariuomenės vado perspėjimas: reikia ruoštis bet kokiam posūkiui (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų