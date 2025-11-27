 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Galiojanti sutartis leidžia Baltarusijai išieškoti prastovas per Lietuvos teismus

2025-11-27 07:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 07:27

Tebegaliojant 1992 metais pasirašytai teisinės pagalbos sutarčiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos, pastaroji gali už Lietuvos vežėjų vilkikų prastovas jos teritorijoje susikaupusias sumas išsireikalauti per Lietuvos teismus, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

Vilkikai. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

Tebegaliojant 1992 metais pasirašytai teisinės pagalbos sutarčiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos, pastaroji gali už Lietuvos vežėjų vilkikų prastovas jos teritorijoje susikaupusias sumas išsireikalauti per Lietuvos teismus, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

0

LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, per pastaruosius trejus metus, nuo 2022 iki 2025 metų, Lietuvos teismai gavo 46 Baltarusijos teismų sprendimus, iš kurių 39 buvo pripažinti ir vykdyti Lietuvoje, nes tą įpareigoja teisinės pagalbos sutartis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo ruožtu Minsko režimo diktatorius Aliaksandras Lukašenka 2022 m. pasirašė įsakymą, kuriuo Baltarusijai leista nevykdyti Lietuvos teisėsaugos sprendimų.

Generalinė prokuratūra teigė LRT dar prieš trejus metus raginusi stabdyti teisinės pagalbos sutartį ne tik su Rusija, bet ir Baltarusija.

Tą padaryti prieš metus sako raginusi ir Užsienio reikalų ministerija. Jos teigimu, institucija šiuo metu taip pat svarsto šios sutarties denonsavimo galimybes.

„Šiuo metu ministerija pagal kompetenciją toliau svarsto dvišalės teisinės pagalbos sutarties su Baltarusija denonsavimo galimybes, taip pat nuolat atlieka kitų tarptautinių sutarčių su agresorėmis valstybėmis peržiūrą“, – LRT nurodė ministerijos atstovai.

Analogišką sutartį su Rusija Seimas denonsavo prieš metus.

ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo. 

Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

