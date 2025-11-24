„Niekas nepasikeitė“: Lietuvos vilkikai Baltarusijoje – įstrigę, situacija nesikeičia

„Niekas nepasiketė, viskas tas pats. Vilikai, kurie buvo aikštelėse – nė vienas neišvažiavo. Eina informacija iš Baltarusijos, Nacionalinis krizių valdymo centras prašo patvirtinti arba paneigti, kad yra laisvas važiavimas ir Lietuvos vilkikai gali laisvai judėti. Tiesa, Baltarusijos pusė čia turbūt kalba apie vilkikus, kurie įvažiuoja po atidarymo“, – pirmadienį ryte Eltai sakė E. Mikėnas.
„Jie net su palyda nuvažiuoja iki Baltarusijos terminalo, o ten išsikrauna ir pasikrauna. Labai keista, nes palyda – nemokama“, – tikino jis.
Pasak asociacijos vadovo, vežėjai penktadienį sulaukė naujų dokumentų, bet juose nebuvo numatyta, kad užstrigę vilkikai gali grįžti į Lietuvą. Dėl to, kaip teigia E. Mikėnas, šios transporto priemonės tapo Baltarusijos politiniu ginklu.
„Mes labai laukėme naujo įsakymo taisyklių patvirtinimo, kuris pasirodė penktadienį ir tikėjomės, kas bus paleisti vilkikai iš aikštelių. Deja, jie vis dar nejuda ir yra laikomi kaip užstatas tam, kad įvyktų dvišalis susitikimas užsienio reikalų ministerijų lygiu. Tai patapo visiškai politine priemone“, – kalbėjo E. Mikėnas.
„Situacija nėra pavydėtina. Suprantame valstybės poziciją, bet niekas negerėja“, – reziumavo jis.
Rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje Lietuvai uždarius sieną, Minsko režimas uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje.
Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai toliau įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
