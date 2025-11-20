 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilkikai dar vis Baltarusijoje – negali sugrįžti: „Linava“ užsiminė apie priežastis

2025-11-20 14:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 14:33

Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną su Baltarusiją, vežėjų asociacija „Linava“ sako, kad vilkikai į Lietuvą sugrįžti vis dar negali ir stovi baltarusių nurodytose aikštelėse.

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos Vyriausybei atidarus sieną su Baltarusiją, vežėjų asociacija „Linava" sako, kad vilkikai į Lietuvą sugrįžti vis dar negali ir stovi baltarusių nurodytose aikštelėse.

0

„Vis dar niekas nejuda – nė vienas vilkikas neįvažiavo, o priežastys neaiškios. Vieni dar Baltarusijoje esantys vairuotojai sako, kad baltarusiai nežino, kaip forminti. Vyksta apmokėjimai, vilkikai statomi į elektronines eiles. (…) Tiesa, fiziškai, jie net nėra prie pasienio, o vis dar stovi aikštelėse“, – Eltai ketvirtadienį sakė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau vežėjų atstovas sakė, kad Lietuvos pusėje visos procedūros vyksta tvarkingai. Anot jo, nepatvirtintais duomenimis, per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą keli vilkikai jau sugrįžo į Lietuvą, tačiau situacija Medininkuose, bent jau šiuo metu, visiškai neaiški.

E. Mikėnas anksčiau ketvirtadienį taip pat teigė, kad galimybės iš Lietuvos važiuoti į Baltarusiją – geresnės.

ELTA primena, kad spalio pabaigoje uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai (PKP) su Baltarusija veiklą pilnai atnaujino vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. 

Sprendimą anksčiau nei planuota atidaryti du uždarytus PKP su Baltarusija priėmė trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas. Šį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK). 

Spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

