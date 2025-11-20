 
TV3 naujienos > Užsienis

DIENOS PJŪVIS. Lenkija atsako į Rusijos ir Baltarusijos agresiją – ko griebsis mūsų valdžia?

2025-11-20 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 13:57

Pastarosiomis savaitėmis Lenkijos oro erdvė buvo pažeista dronų tipo objektais, o tai galima laikyti agresijos aktu. Taip pat savaitgalį šalyje buvo susprogdinti geležinkelio bėgiai, kuriais traukiniai veža pagalbą į Ukrainą. Tad analitikai ragina stebėti galimas sabotažo operacijas, kurias galėtų rengti Baltarusija ir Rusija prieš Lenkijos infrastruktūrą.

2

Ar Lenkijos veiksmai – tik perspėjimas sąjungininkams, ar reali strategija? Ar Lietuva gali bei turi labiau imtis iniciatyvos? Ar mūsų valdžia pasirengusi veikti greitai, strategiškai ir efektyviai? Apie tai portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius Andrius Vaišnys ir Vilniaus politikos analizės instituto politologas Matas Baltrukevičius.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

