 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija: įtariamieji geležinkelio sabotažu pabėgo į Baltarusiją – prašoma jų išdavimo

2025-11-20 13:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 13:28

Trečiadienį Baltarusijos reikalų patikėtiniui buvo įteikta nota, kurioje prašoma Lenkijai išduoti du sabotažu geležinkelio ruože ir bendradarbiavimu su Rusijos žvalgyba įtariamus Ukrainos piliečius. Apie tai naujienų agentūrai PAP ketvirtadienį pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras.

„Visi požymiai rodo, kad tai Rusija“: Lenkija kaltina Kremlių dėl išpuolių geležinkeliuose (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį Baltarusijos reikalų patikėtiniui buvo įteikta nota, kurioje prašoma Lenkijai išduoti du sabotažu geležinkelio ruože ir bendradarbiavimu su Rusijos žvalgyba įtariamus Ukrainos piliečius. Apie tai naujienų agentūrai PAP ketvirtadienį pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras.

REKLAMA
0

M. Wewioras ketvirtadienį sakė, kad Lenkijos užsienio reikalų ministerija vakar pakvietė Baltarusijos reikalų patikėtinį ir įteikė diplomatinę notą su ekstradicijos prašymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis paaiškino, kad notoje Lenkijos pusė paprašė „išduoti du Ukrainos piliečius, įtariamus teroristinių išpuolių, susijusių su incidentais Mikos ir Golabo vietovėse, vykdymu Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų nurodymu“.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 15–17 d. Lenkijoje įvyko du išpuoliai prieš geležinkelio infrastruktūrą, kuriuos šalies vadovai vadino neturinčiais precedento ir galbūt rimčiausiais saugumo pažeidimais nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

REKLAMA

Šeštadienį sprogimas sugadino geležinkelio ruožo, jungiančio Varšuvą su Ukrainos siena, atkarpą netoli Mikos kaimo centrinėje Lenkijoje. Antrasis incidentas sekmadienį įvyko toje pačioje geležinkelio linijoje netoli Pulavų miesto rytinėje Lenkijoje. Dėl jo keleivinis traukinys, vežęs 475 žmones, buvo priverstas staigiai sustoti.

Po sprogimų Lenkijos valdžios institucijos įtariamaisiais paskelbė du Ukrainos piliečius, manoma, susijusius su Rusijos žvalgyba, kurie pabėgo į Baltarusiją. Trečiadienį Lenkija pareiškė kaltinimus šiems vyrams ir paskelbė dėl šių incidentų uždarysianti paskutinį šalyje veikusį Rusijos konsulatą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų