Lenkija: įtariamieji geležinkelio sabotažu pabėgo į Baltarusiją – prašoma jų išdavimo

M. Wewioras ketvirtadienį sakė, kad Lenkijos užsienio reikalų ministerija vakar pakvietė Baltarusijos reikalų patikėtinį ir įteikė diplomatinę notą su ekstradicijos prašymu.
Jis paaiškino, kad notoje Lenkijos pusė paprašė „išduoti du Ukrainos piliečius, įtariamus teroristinių išpuolių, susijusių su incidentais Mikos ir Golabo vietovėse, vykdymu Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų nurodymu“.
Lapkričio 15–17 d. Lenkijoje įvyko du išpuoliai prieš geležinkelio infrastruktūrą, kuriuos šalies vadovai vadino neturinčiais precedento ir galbūt rimčiausiais saugumo pažeidimais nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Šeštadienį sprogimas sugadino geležinkelio ruožo, jungiančio Varšuvą su Ukrainos siena, atkarpą netoli Mikos kaimo centrinėje Lenkijoje. Antrasis incidentas sekmadienį įvyko toje pačioje geležinkelio linijoje netoli Pulavų miesto rytinėje Lenkijoje. Dėl jo keleivinis traukinys, vežęs 475 žmones, buvo priverstas staigiai sustoti.
Po sprogimų Lenkijos valdžios institucijos įtariamaisiais paskelbė du Ukrainos piliečius, manoma, susijusius su Rusijos žvalgyba, kurie pabėgo į Baltarusiją. Trečiadienį Lenkija pareiškė kaltinimus šiems vyrams ir paskelbė dėl šių incidentų uždarysianti paskutinį šalyje veikusį Rusijos konsulatą.
