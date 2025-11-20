 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Atsakas į Rusijos sabotažus: Lenkija dislokuoja 10 tūkst. karių

2025-11-20 09:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 09:35

Lenkija rengiasi didelio masto operacijai „Horizon“, kurioje dalyvaus apie 10 tūkst. karių iš visų Lenkijos ginkluotųjų pajėgų rūšių, siekiant apsaugoti svarbią infrastruktūrą. Operacija, kuri prasidės lapkričio 21 d., bus skirta sabotažo aktams užkirsti kelią ir kritinei infrastruktūrai – oro uostams, geležinkeliams ir tiltams – apsaugoti, praneša „United24 Media“.

Lenkijos kariai (nuotr. SCANPIX)
7

Lenkija rengiasi didelio masto operacijai „Horizon“, kurioje dalyvaus apie 10 tūkst. karių iš visų Lenkijos ginkluotųjų pajėgų rūšių, siekiant apsaugoti svarbią infrastruktūrą. Operacija, kuri prasidės lapkričio 21 d., bus skirta sabotažo aktams užkirsti kelią ir kritinei infrastruktūrai – oro uostams, geležinkeliams ir tiltams – apsaugoti, praneša „United24 Media“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis pranešimas buvo paskelbtas per bendrą Lenkijos gynybos ministro Władysławo Kosiniako-Kamyszo, vidaus reikalų ministro Marcino Kierwinskio ir Lenkijos ginkluotųjų pajėgų vado generolo Wiesławo Kukulos spaudos konferenciją.

REKLAMA
REKLAMA

Operaciją vadovaus generolas Maciejus Klisas, jos tikslas – užtikrinti svarbiausios infrastruktūros saugumą visoje Lenkijoje. Teigiama, kad ši operacija yra viena didžiausių tokio tipo operacijų.

REKLAMA

Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis pabrėžė, kaip svarbu suvienyti visų valstybės tarnybų pastangas kovojant su naujomis grėsmėmis.

„Gyvename laikais, kai turime skirti daug daugiau dėmesio saugumui. Rusijos ketinimai lieka nepakitę“, – pabrėžė jis.

Jis taip pat užtikrino, kad Lenkija yra pasirengusi panaudoti visus turimus išteklius, kad apsaugotų savo piliečius ir užtikrintų nacionalinį saugumą.

REKLAMA
REKLAMA

Operacijos metu bus paleista mobili programa, leidžianti piliečiams pranešti apie įtartinus incidentus. Generolas W. Kukula paskelbė, kad programa bus prieinama jau nuo gruodžio, o jos naudotojai galės nurodyti tikslią incidento vietą ir įkelti nuotraukas, kad užfiksuotų pažeidimus.

Atsižvelgdamas į tai, kad artėjant šventiniam sezonui daugelis Lenkijos piliečių naudosis viešuoju transportu, W. Kukula įspėjo, kad šis laikotarpis priešams gali būti palankus nacionaliniam saugumui pakenkti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį buvo skelbiama, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Pokalbio metu jie aptarė Ukrainos ir Lenkijos darbo grupės, skirtos kovoti su Rusijos organizuojamais griaunamaisiais veiksmais ir jiems užkirsti kelią, sukūrimą.

Sabotažai Lenkijoje

Geležinkelio sabotažas Lenkijoje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Geležinkelio sabotažas Lenkijoje

REKLAMA

Lenkų pareigūnai sulaikė kelis asmenis, susijusius su savaitgalį įvykusiu sprogimu, per kurį buvo apgadintas geležinkelio ruožas, jungiantis Varšuvą su stotimi prie sienos su Ukraina, trečiadienį pranešė vietos žiniasklaida.

Už specialiąsias tarnybas atsakingo ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis sakė, kad įtariamieji yra apklausiami, tačiau nenurodė tikslaus sulaikytųjų skaičiaus. 

REKLAMA

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sprogimą pavadino „precedento neturinčiu sabotažo aktu“, o užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis – „valstybinio terorizmo“ apraiška.

Per sprogimą buvo apgadinti bėgiai netoli Mikos kaimo, esančio maždaug 100 km į pietryčius nuo Varšuvos. Nukentėjusiųjų nėra. 

Vėliau per kitą incidentą buvo pažeistos elektros linijos netoli rytinio Pulavų miesto, maždaug už 50 km nuo Liublino Rytų Lenkijoje. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įtariami du ukrainiečiai

D. Tuskas antradienį Lenkijos parlamentui pranešė, kad valdžia įtaria du Ukrainos piliečius susprogdinus geležinkelio liniją. Jis teigė, kad įtariamieji ilgą laiką bendradarbiavo su Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Kaip sakė ministras pirmininkas, abu šie vyrai, kurių tapatybės žinomos, tačiau negali būti atskleistos visuomenei dėl vykstančio tyrimo, atvyko į Lenkiją iš Baltarusijos, į kurią po diversijų ir sugrįžo.

R. Sikorskis trečiadienį pranešė, kad uždarys paskutinį Lenkijoje likusį Rusijos konsulatą, po diversijos prieš geležinkelio liniją, dėl kurios Varšuva kaltina Maskvą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sabotažas Lenkijos geležinkeliuose: štai kur krypsta įtarimai (nuotr. SCANPIX)
Dėl geležinkelių sabotažo Lenkijoje sulaikyti keli asmenys
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Po sabotažų Lenkijoje – naujas Zelenskio ir Tusko susitarimas (1)
Tomas Šernas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Laisvės premija skirta Tomui Šernui
Karolis Nawrockis (nuotr. Elta)
Lenkijos prezidentas bedė pirštu į ES klaidą: „Galbūt net nebūtų karo Ukrainoje“ (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų