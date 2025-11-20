Atsakas į Rusijos sabotažus: Lenkija dislokuoja 10 tūkst. karių

Šis pranešimas buvo paskelbtas per bendrą Lenkijos gynybos ministro Władysławo Kosiniako-Kamyszo, vidaus reikalų ministro Marcino Kierwinskio ir Lenkijos ginkluotųjų pajėgų vado generolo Wiesławo Kukulos spaudos konferenciją.
Operaciją vadovaus generolas Maciejus Klisas, jos tikslas – užtikrinti svarbiausios infrastruktūros saugumą visoje Lenkijoje. Teigiama, kad ši operacija yra viena didžiausių tokio tipo operacijų.
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis pabrėžė, kaip svarbu suvienyti visų valstybės tarnybų pastangas kovojant su naujomis grėsmėmis.
„Gyvename laikais, kai turime skirti daug daugiau dėmesio saugumui. Rusijos ketinimai lieka nepakitę“, – pabrėžė jis.
Jis taip pat užtikrino, kad Lenkija yra pasirengusi panaudoti visus turimus išteklius, kad apsaugotų savo piliečius ir užtikrintų nacionalinį saugumą.
Operacijos metu bus paleista mobili programa, leidžianti piliečiams pranešti apie įtartinus incidentus. Generolas W. Kukula paskelbė, kad programa bus prieinama jau nuo gruodžio, o jos naudotojai galės nurodyti tikslią incidento vietą ir įkelti nuotraukas, kad užfiksuotų pažeidimus.
Atsižvelgdamas į tai, kad artėjant šventiniam sezonui daugelis Lenkijos piliečių naudosis viešuoju transportu, W. Kukula įspėjo, kad šis laikotarpis priešams gali būti palankus nacionaliniam saugumui pakenkti.
Trečiadienį buvo skelbiama, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Pokalbio metu jie aptarė Ukrainos ir Lenkijos darbo grupės, skirtos kovoti su Rusijos organizuojamais griaunamaisiais veiksmais ir jiems užkirsti kelią, sukūrimą.
Sabotažai Lenkijoje
Lenkų pareigūnai sulaikė kelis asmenis, susijusius su savaitgalį įvykusiu sprogimu, per kurį buvo apgadintas geležinkelio ruožas, jungiantis Varšuvą su stotimi prie sienos su Ukraina, trečiadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Už specialiąsias tarnybas atsakingo ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis sakė, kad įtariamieji yra apklausiami, tačiau nenurodė tikslaus sulaikytųjų skaičiaus.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sprogimą pavadino „precedento neturinčiu sabotažo aktu“, o užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis – „valstybinio terorizmo“ apraiška.
Per sprogimą buvo apgadinti bėgiai netoli Mikos kaimo, esančio maždaug 100 km į pietryčius nuo Varšuvos. Nukentėjusiųjų nėra.
Vėliau per kitą incidentą buvo pažeistos elektros linijos netoli rytinio Pulavų miesto, maždaug už 50 km nuo Liublino Rytų Lenkijoje.
Įtariami du ukrainiečiai
D. Tuskas antradienį Lenkijos parlamentui pranešė, kad valdžia įtaria du Ukrainos piliečius susprogdinus geležinkelio liniją. Jis teigė, kad įtariamieji ilgą laiką bendradarbiavo su Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Kaip sakė ministras pirmininkas, abu šie vyrai, kurių tapatybės žinomos, tačiau negali būti atskleistos visuomenei dėl vykstančio tyrimo, atvyko į Lenkiją iš Baltarusijos, į kurią po diversijų ir sugrįžo.
R. Sikorskis trečiadienį pranešė, kad uždarys paskutinį Lenkijoje likusį Rusijos konsulatą, po diversijos prieš geležinkelio liniją, dėl kurios Varšuva kaltina Maskvą.
