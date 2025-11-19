Po sabotažų Lenkijoje – naujas Zelenskio ir Tusko susitarimas

Pranešama, kad dėl to susitarė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefoninio pokalbio metu.
Pasak D. Tusko, Lenkija nori gauti iš Ukrainos visą informaciją apie du Ukrainos įtariamuosius, susijusius su sprogimu geležinkelio linijoje. Šis sprogimas sugadino pagrindinę geležinkelio liniją, skirtą krovinių vežimui.
Savo ruožtu, kaip pranešė V. Zelenskis „Telegram“ kanale, Lenkijos premjeras pasidalijo informacija iš savo teisėsaugos institucijų ir žvalgybos apie neseniai įvykdytus sabotažo aktus Lenkijos geležinkeliuose.
„Socialinė platforma „Telegram“ buvo naudojama sabotažo veiklai organizuoti ir dezinformacijos kampanijai prieš Ukrainą pradėti“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.
Šiuo atžvilgiu jis pažymėjo, kad panašūs sabotažo veiksmai kasdien nukreipti prieš Ukrainą, ypač geležinkeliuose. Jis pridūrė, kad „Ukrzaliznytsia“ (valstybės valdoma geležinkelių bendrovė Ukrainoje) įdiegė tinkamas priemones tokiems veiksmams neutralizuoti.
„Mūsų informacija sutampa: visi faktai rodo, kad už viso to stovi Rusija. Niekas, išskyrus rusus, tuo nesuinteresuotas“, – pabrėžė V, Zelenskis.
Ukrainos vadovas užtikrino, kad Kyjivas yra pasirengęs bendradarbiauti su Varšuva įvairiais lygiais ir dalytis visa informacija.
„Susitarėme įkurti Ukrainos ir Lenkijos grupę, kuri dirbs siekdama užkirsti kelią panašioms situacijoms iš Rusijos pusės ateityje“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Sabotažas Lenkijoje
Lenkų pareigūnai sulaikė kelis asmenis, susijusius su savaitgalį įvykusiu sprogimu, per kurį buvo apgadintas geležinkelio ruožas, jungiantis Varšuvą su stotimi prie sienos su Ukraina, trečiadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Už specialiąsias tarnybas atsakingo ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis sakė, kad įtariamieji yra apklausiami, tačiau nenurodė tikslaus sulaikytųjų skaičiaus.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sprogimą pavadino „precedento neturinčiu sabotažo aktu“, o užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis – „valstybinio terorizmo“ apraiška.
Per sprogimą buvo apgadinti bėgiai netoli Mikos kaimo, esančio maždaug 100 km į pietryčius nuo Varšuvos. Nukentėjusiųjų nėra.
Vėliau per kitą incidentą buvo pažeistos elektros linijos netoli rytinio Pulavų miesto, maždaug už 50 km nuo Liublino Rytų Lenkijoje.
Įtariami du ukrainiečiai
D. Tuskas antradienį Lenkijos parlamentui pranešė, kad valdžia įtaria du Ukrainos piliečius susprogdinus geležinkelio liniją. Jis teigė, kad įtariamieji ilgą laiką bendradarbiavo su Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Kaip sakė ministras pirmininkas, abu šie vyrai, kurių tapatybės žinomos, tačiau negali būti atskleistos visuomenei dėl vykstančio tyrimo, atvyko į Lenkiją iš Baltarusijos, į kurią po diversijų ir sugrįžo.
R. Sikorskis trečiadienį pranešė, kad uždarys paskutinį Lenkijoje likusį Rusijos konsulatą, po diversijos prieš geležinkelio liniją, dėl kurios Varšuva kaltina Maskvą.
