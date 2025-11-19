 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Politico“: Trumpas išsiuntė į Ukrainą JAV kariuomenės atstovus

2025-11-19 12:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 12:56

Šią savaitę su neskelbtu vizitu į Kyjivą atvyko JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas ir JAV sausumos pajėgų štabo viršininkas generolas Randy George‘as, tapdami aukščiausio rango Pentagono pareigūnais apsilankiusiais Ukrainoje Donaldui Trumpui užimant prezidento postą, praneša „Politico“.

Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Šią savaitę su neskelbtu vizitu į Kyjivą atvyko JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas ir JAV sausumos pajėgų štabo viršininkas generolas Randy George‘as, tapdami aukščiausio rango Pentagono pareigūnais apsilankiusiais Ukrainoje Donaldui Trumpui užimant prezidento postą, praneša „Politico“.

REKLAMA
1

Jų apsilankymo tikslas – dar kartą pamėginti įtraukti Ukrainos vadovybę į sustojusį taikos procesą su Rusija ir aptarti svarbų sandorį dėl dronų ir autonominių ginklų technologijų mainų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukraina tapo trumpojo ir ilgojo nuotolio smogiamųjų dronų kūrimo ir tobulinimo lydere. Šie ginklai pakeitė karybą, o Ukraina gali smogti toli Rusijoje esantiems taikiniams.

REKLAMA
REKLAMA

Apie JAV kariuomenės atstovų kelionę portalui „Politico“ pasakojo du asmenys susipažinę su jos planavimu, kuriems buvo suteiktas anonimiškumas aptarti jautrius nacionalinio saugumo klausimus.

REKLAMA

D. Driscollo ir R. George‘o atstovai spaudai atsisakė komentuoti apie vizitą.

Anksčiau abu jie yra minėję, kad Ukrainos inovacijos mūšio lauke yra pavyzdys JAV gynybos pramonei ir Pentagonui.

„Žvelgiant į Ukrainą, jie nemano, kad dabartinių ginklų versijų pakanka. Pasitelkę išradingumą jie sukuria viską, ką reikia, kad pasiektų norimų rezultatų“, – D. Driscollas sakė žurnalistams Gynybos departamente anksčiau lapkričio mėnesį.

REKLAMA
REKLAMA

„Nėra jokių taisyklių, kaip pasiekti tokių rezultatų, bet jie tiesiog tai padaro, nes jiems reikia“, – pridėjo jis.

JAV kariuomenės tikslas yra įsigyti 1 mln. dronų per ateinančius dvejus ar trejus metus. Tačiau toks kiekis gerokai viršija dabartinius JAV gynybos pramonės pajėgumus. Vis dėlto Ukraina jau pagamina daugiau nei 1,5 mln. pirmojo asmens vaizdo (FPV) dronų kasmet.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per spaudos konferenciją Pentagone lapkričio mėnesį, JAV kariuomenės vadas R. George‘as teigė, kad mokydamasi, kaip Ukraina kariauja ir greitai diegia naujas technologijas, JAV suvokė, kaip reikia veikti greitai ir bando tai atkartoti kariuomenės greito dislokavimo ir bandymų pratybose.

Pasak „Politico“, trečiadienį prasidės jų susitikimai su Ukrainos kariuomenės vadovais, parlamentarais ir prezidentu Volodymyru Zelenskiu. 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: JAV ir Rusija slapta kuria naują taikos planą, įtraukiami ir Ukrainos atstovai (7)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Trečiadienį – Zelenskio ir Witkoffo susitikimas: ko sieks Ukraina? (8)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. „Mums dabar nėra lengva“: Ukrainos generolas atskleidė, ko reikia skubiai imtis (104)
Volodymyras Zelenskis, Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos ir Prancūzijos prezidentai pasirašė ketinimų protokolą dėl prancūziškų naikintuvų (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų