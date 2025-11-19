„Politico“: Trumpas išsiuntė į Ukrainą JAV kariuomenės atstovus

Jų apsilankymo tikslas – dar kartą pamėginti įtraukti Ukrainos vadovybę į sustojusį taikos procesą su Rusija ir aptarti svarbų sandorį dėl dronų ir autonominių ginklų technologijų mainų.
Ukraina tapo trumpojo ir ilgojo nuotolio smogiamųjų dronų kūrimo ir tobulinimo lydere. Šie ginklai pakeitė karybą, o Ukraina gali smogti toli Rusijoje esantiems taikiniams.
Apie JAV kariuomenės atstovų kelionę portalui „Politico“ pasakojo du asmenys susipažinę su jos planavimu, kuriems buvo suteiktas anonimiškumas aptarti jautrius nacionalinio saugumo klausimus.
D. Driscollo ir R. George‘o atstovai spaudai atsisakė komentuoti apie vizitą.
Anksčiau abu jie yra minėję, kad Ukrainos inovacijos mūšio lauke yra pavyzdys JAV gynybos pramonei ir Pentagonui.
„Žvelgiant į Ukrainą, jie nemano, kad dabartinių ginklų versijų pakanka. Pasitelkę išradingumą jie sukuria viską, ką reikia, kad pasiektų norimų rezultatų“, – D. Driscollas sakė žurnalistams Gynybos departamente anksčiau lapkričio mėnesį.
„Nėra jokių taisyklių, kaip pasiekti tokių rezultatų, bet jie tiesiog tai padaro, nes jiems reikia“, – pridėjo jis.
JAV kariuomenės tikslas yra įsigyti 1 mln. dronų per ateinančius dvejus ar trejus metus. Tačiau toks kiekis gerokai viršija dabartinius JAV gynybos pramonės pajėgumus. Vis dėlto Ukraina jau pagamina daugiau nei 1,5 mln. pirmojo asmens vaizdo (FPV) dronų kasmet.
Per spaudos konferenciją Pentagone lapkričio mėnesį, JAV kariuomenės vadas R. George‘as teigė, kad mokydamasi, kaip Ukraina kariauja ir greitai diegia naujas technologijas, JAV suvokė, kaip reikia veikti greitai ir bando tai atkartoti kariuomenės greito dislokavimo ir bandymų pratybose.
Pasak „Politico“, trečiadienį prasidės jų susitikimai su Ukrainos kariuomenės vadovais, parlamentarais ir prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!