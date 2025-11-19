Lenkija ir Rumunija pakėlė naikintuvus, uždaryti oro uostai – stebimi Rusijos veiksmai netoli sienos

Apie tai praneša Lenkijos radijas.
Anksčiau Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pranešė, kad po Rusijos smūgių Ukrainos teritorijoje Lenkijos ir sąjungininkų orlaiviai veikė Lenkijos oro erdvėje.
Valdžios institucijos pabrėžė, kad šios priemonės yra prevencinės, jomis siekiama apsaugoti Lenkijos oro erdvę.
Operacinė vadovybė teigė nuolat stebinti padėtį, o visos jai pavaldžios pajėgos tebėra pasirengusios nedelsiant reaguoti.
Sieną su Ukrainą turinti NATO narė Rumunija trečiadienį anksti ryte taip pat pakėlė naikintuvus po to, kai jos oro erdvę vėl pažeidė bepilotis orlaivis, pranešė šalies gynybos ministerija.
„Dronas keliskart pasirodė radare maždaug 12 minučių laikotarpiu“, – savo pranešime spaudai po Rusijos oro smūgių Ukrainai netoli Rumunijos sienos rašė Rumunijos gynybos ministerija
„Apie orlaivio (fizinį kontaktą – ELTA) su žeme pranešimų nėra“, – pridūrė ministerija, turėdama galvoje Rumunijos teritoriją.
