 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkija ir Rumunija pakėlė naikintuvus, uždaryti oro uostai – stebimi Rusijos veiksmai netoli sienos

2025-11-19 10:10 / šaltinis: BNS
2025-11-19 10:10

Lenkija trečiadienį pranešė, kad dėl naujų Rusijos atakų prieš Ukrainą buvo pakelti naikintuvai, taip pat nuspręsta laikinai uždaryti šalies pietryčiuose esantį Žešuvo ir rytuose veikiantį Liublino oro uostus.

F-16, Lenkijos karinės oro pajėgos (nuotr. SCANPIX)
13

Lenkija trečiadienį pranešė, kad dėl naujų Rusijos atakų prieš Ukrainą buvo pakelti naikintuvai, taip pat nuspręsta laikinai uždaryti šalies pietryčiuose esantį Žešuvo ir rytuose veikiantį Liublino oro uostus.

REKLAMA
0

Apie tai praneša Lenkijos radijas.

Anksčiau Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pranešė, kad po Rusijos smūgių Ukrainos teritorijoje Lenkijos ir sąjungininkų orlaiviai veikė Lenkijos oro erdvėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valdžios institucijos pabrėžė, kad šios priemonės yra prevencinės, jomis siekiama apsaugoti Lenkijos oro erdvę.

REKLAMA
REKLAMA

Operacinė vadovybė teigė nuolat stebinti padėtį, o visos jai pavaldžios pajėgos tebėra pasirengusios nedelsiant reaguoti.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Sieną su Ukrainą turinti NATO narė Rumunija trečiadienį anksti ryte taip pat pakėlė naikintuvus po to, kai jos oro erdvę vėl pažeidė bepilotis orlaivis, pranešė šalies gynybos ministerija.

„Dronas keliskart pasirodė radare maždaug 12 minučių laikotarpiu“, – savo pranešime spaudai po Rusijos oro smūgių Ukrainai netoli Rumunijos sienos rašė Rumunijos gynybos ministerija

„Apie orlaivio (fizinį kontaktą – ELTA) su žeme pranešimų nėra“, – pridūrė ministerija, turėdama galvoje Rumunijos teritoriją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Po išpuolių geležinkeliuose – aiški Lenkijos žinutė: parama Ukrainai nesusvyruos (nuotr. SCANPIX)
Po išpuolių geležinkeliuose – aiški Lenkijos žinutė Ukrainai (12)
Karolis Nawrockis (nuotr. Elta)
Lenkijos prezidentas bedė pirštu į ES klaidą: „Galbūt net nebūtų karo Ukrainoje“ (14)
Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi (nuotr. SCANPIX)
Lenkija siunčia žinią Ukrainai: toleruosite korupciją – pamiršite kelią į ES (49)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
„Putinas to neatlaikys“: Sikorskis įvardijo, kam pasiruošusi Ukraina (21)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų