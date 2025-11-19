 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Rusijos smūgių – perspėjimas gyventojams uždaryti langus ir vengti buvimo lauke

2025-11-19 10:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 10:03

Ukrainos Vakaruose esančio miesto Ternopilio gyventojams buvo rekomenduota likti namuose ir užsidaryti langus. Skelbiama, kad po smūgių mieste bent 6 kartus viršijamas leistinas chloro kiekis ore. Tikslios priežastys, kodėl pasikeitė oro cheminė sudėtis, nenurodoma.

Po Rusijos smūgių – perspėjimas gyventojams uždaryti langus ir vengti buvimo lauke (nuotr. Telegram)

Ukrainos Vakaruose esančio miesto Ternopilio gyventojams buvo rekomenduota likti namuose ir užsidaryti langus. Skelbiama, kad po smūgių mieste bent 6 kartus viršijamas leistinas chloro kiekis ore. Tikslios priežastys, kodėl pasikeitė oro cheminė sudėtis, nenurodoma.

0

„Pagal preliminarią operatyvinę informaciją, chloro kiekis ore Ternopilyje viršija normą 6 kartus. Jei įmanoma, neišeikite iš namų, uždarykite langus. Saugokite save ir savo artimuosius!“, – UNIAN cituojama miesto administracija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš kur kilo chloro nutekėjimas, nenurodyta.

Mero Serhijaus Nadalo vaizdo kreipimesi taip pat yra raginimas Solnečnyj rajono gyvenamųjų namų kvartalo gyventojus uždaryti visus langus.

2024-ųjų rugpjūtį Ternopilyje jau buvo skelbiamas pavojus dėl pavojingo chloro kiekio patekimo į orą. Tuomet, po Rusijos atakos prieš pramonės objektą, kilo gaisras, o chloro kiekis ore viršijo leistinas normas iki 10 kartų.

