Po Rusijos smūgių – perspėjimas gyventojams uždaryti langus ir vengti buvimo lauke

„Pagal preliminarią operatyvinę informaciją, chloro kiekis ore Ternopilyje viršija normą 6 kartus. Jei įmanoma, neišeikite iš namų, uždarykite langus. Saugokite save ir savo artimuosius!“, – UNIAN cituojama miesto administracija.
Iš kur kilo chloro nutekėjimas, nenurodyta.
Mero Serhijaus Nadalo vaizdo kreipimesi taip pat yra raginimas Solnečnyj rajono gyvenamųjų namų kvartalo gyventojus uždaryti visus langus.
2024-ųjų rugpjūtį Ternopilyje jau buvo skelbiamas pavojus dėl pavojingo chloro kiekio patekimo į orą. Tuomet, po Rusijos atakos prieš pramonės objektą, kilo gaisras, o chloro kiekis ore viršijo leistinas normas iki 10 kartų.
