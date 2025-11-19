Žiniasklaida: JAV ir Rusija slapta kuria naują taikos planą, įtraukiami ir Ukrainos atstovai

Jų teigimu, planą sudaro 28 punktai, kurie suskirstyti į keturias pagrindines kategorijas: taika Ukrainoje, saugumo garantijos, saugumas Europoje ir būsimi JAV santykiai su Rusija ir Ukraina.Dokumento rengimui iš amerikiečių pusės vadovauja D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve’as Witkoffas. Jis šiuo klausimu bendrauja su Rusijos prezidento specialiuoju atstovu investicijų ir ekonominio bendradarbiavimo su užsienio šalimis klausimais Kirilu Dmitrijevu. Pastarasis patvirtino „Axios“ apie darbą prie taikos plano ir aukštai įvertino jo sėkmės galimybes.
„Jaučiame, kad Rusijos pozicija tikrai yra išgirsta“, – sakė K. Dmitrijevas. Jo teigimu, pagrindinė idėja yra „užtikrinti tvirtą saugumą Europoje, o ne tik Ukrainoje“. Jis pažymėjo, kad taikos planas turi būti parengtas iki kito D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Iki tol Vašingtonas paaiškins ukrainiečiams ir europiečiams naujojo požiūrio „privalumus“, pridūrė Rusijos pareigūnas.
„Axios“ pašnekovas iš D. Trumpo administracijos patvirtino, kad JAV informuoja apie planą Ukrainos ir Europos atstovus. Tačiau kol kas neaišku, kaip dokumentas siūlo spręsti klausimus, susijusius su okupuotomis Ukrainos teritorijomis, taip pat kaip jis atitinka Kremliaus reikalavimus Kyjivui atiduoti dar daugiau žemių, kad būtų užbaigti karo veiksmai. Rusija taip pat yra pažėrusi kitų reikalavimų Ukrainai.
Susitikti turėjo ir su Zelenskiu, bet kelionė buvo atšaukta
„Axios“ duomenimis, S. Witkoffas naująjį planą aptarė su Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (SNBT) sekretoriumi Rustamu Umerovu šios savaitės pradžioje. Taip pat buvo tikimasi, kad S. Witkoffas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Turkijoje lapkričio 19 d., kad aptartų dokumentą, tačiau paskutinę akimirką D. Trumpo specialusis pasiuntinys atšaukė kelionę.
V. Zelenskis prieš tai pranešė, kad vyksta į Turkiją, kur vyks pasirengimas „aktyvinti“ taikos derybas. R. Umerovas, savo ruožtu, pareiškė, kad tarpininkaujant partneriams Turkijoje ir JAE, šalys „sutiko aktyvuoti Stambulo susitarimus“ dėl belaisvių mainų. Kremlius pažymėjo, kad Maskvos atstovai nedalyvaus derybose Turkijoje lapkričio 19 d., o Kyjivas nepranešė apie pasirengimą atnaujinti taikos dialogą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!