TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskio vizitas Ispanijoje: štai kokios paramos sulauks Ukraina

2025-11-18 20:20 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-18 20:20

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Sarsuelos karališkojoje rezidencijoje susitiko su Ispanijos karaliumi Pilypu VI. Kaip informuoja agentūra „Ukrinform“, apie tai pranešama straipsnyje, kuris buvo paskelbtas Ukrainos prezidento internetinėje svetainėje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Sarsuelos karališkojoje rezidencijoje susitiko su Ispanijos karaliumi Pilypu VI. Kaip informuoja agentūra „Ukrinform", apie tai pranešama straipsnyje, kuris buvo paskelbtas Ukrainos prezidento internetinėje sveta (nuotr. SCANPIX)
13

3

„Valstybės vadovas padėkojo Ispanijai už nuoširdžią paramą Ukrainai mūsų kovoje su Rusijos agresija – už karinę pagalbą ir šiltą požiūrį į ukrainiečius, kurie šioje šalyje rado laikiną prieglobstį“, – rašoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas antradienį paskelbė apie savo šalies planus per mėnesį patvirtinti 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Aš jau informavau prezidentą Zelenskį, kad per mėnesį Ispanija patvirtins naują 615 mln. eurų karinės pagalbos Ukrainai paketą“, – pabrėžė P. Sanchezas.

Perduos Ukrainai 40 raketų gynybos sistemoms

Jis nurodė, kad iš šios sumos 300 mln. eurų bus skirta pagal saugumo susitarimą, kuriuo Ispanija įsipareigojo kasmet teikti 1 mlrd. eurų vertės karinę paramą Ukrainai.

Dar 100 mln. eurų bus skirta pagal PURL priemonę, pagal kurią NATO valstybės JAV perka Ukrainai skirtus ginklus.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

215 mln. eurų numatyta per ES SAFE priemonę, kuri leis finansuoti priešdroninių priemonių, radarų ir kitos technikos, gaminamos Ispanijos įmonėse, įsigijimą.

Be to, V. Zelenskis nurodė, kad Ispanija perduos Ukrainai 40 raketų gynybos sistemoms IRIS-T.

V. Zelenskis po susitikimo su Ispanijos monarchu pareiškė, kad vertina visą Ukrainai suteiktą paramą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Vyriausybė, lauk!“: po korupcijos skandalo Porošenka meta ultimatumą Zelenskiui (nuotr. Telegram)
„Vyriausybę lauk!“: po korupcijos skandalo Porošenka meta ultimatumą Zelenskiui (17)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Po korupcijos skandalo – spaudimas Zelenskiui: raginama atleisti artimiausią bendražygį (25)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Trečiadienį – Zelenskio ir Witkoffo susitikimas: ko sieks Ukraina? (7)
Rusų ataka Rytų Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Rytų Ukrainoje per Rusijos raketų ataką žuvo paauglė (1)

