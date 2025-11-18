Zelenskio vizitas Ispanijoje: štai kokios paramos sulauks Ukraina

„Valstybės vadovas padėkojo Ispanijai už nuoširdžią paramą Ukrainai mūsų kovoje su Rusijos agresija – už karinę pagalbą ir šiltą požiūrį į ukrainiečius, kurie šioje šalyje rado laikiną prieglobstį“, – rašoma pranešime.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas antradienį paskelbė apie savo šalies planus per mėnesį patvirtinti 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Aš jau informavau prezidentą Zelenskį, kad per mėnesį Ispanija patvirtins naują 615 mln. eurų karinės pagalbos Ukrainai paketą“, – pabrėžė P. Sanchezas.
Perduos Ukrainai 40 raketų gynybos sistemoms
Jis nurodė, kad iš šios sumos 300 mln. eurų bus skirta pagal saugumo susitarimą, kuriuo Ispanija įsipareigojo kasmet teikti 1 mlrd. eurų vertės karinę paramą Ukrainai.
Dar 100 mln. eurų bus skirta pagal PURL priemonę, pagal kurią NATO valstybės JAV perka Ukrainai skirtus ginklus.
215 mln. eurų numatyta per ES SAFE priemonę, kuri leis finansuoti priešdroninių priemonių, radarų ir kitos technikos, gaminamos Ispanijos įmonėse, įsigijimą.
Be to, V. Zelenskis nurodė, kad Ispanija perduos Ukrainai 40 raketų gynybos sistemoms IRIS-T.
V. Zelenskis po susitikimo su Ispanijos monarchu pareiškė, kad vertina visą Ukrainai suteiktą paramą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!