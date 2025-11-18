 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Baltijos jūra tampa konfrontacijos zona: Putinui turi būti duotas aiškus signalas

2025-11-18 19:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 19:29

Berlynas – Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas Berlyno saugumo konferencijoje pareiškė, kad Europa privalo dar ryžtingiau remti Ukrainą, nes Maskvos agresija jau seniai peržengė fronto linijas. Pasak jo, Vladimirui Putinui turi būti pasiųstas aiškus signalas, jog Europa pasirengusi ginti savo laisvę ir saugumą, rašo „Ukrinform“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
13

„Mes teikiame paramą, kur tik galime, ir raginame mūsų partnerius ją didinti. Darome tai, nes žinome, kad Rusijos agresija neapsiriboja regioniniais rėmais", – sakė B. Pistoriusas.

„Mes teikiame paramą, kur tik galime, ir raginame mūsų partnerius ją didinti. Darome tai, nes žinome, kad Rusijos agresija neapsiriboja regioniniais rėmais“, – sakė B. Pistoriusas.

Jis priminė, kad Maskva jau vykdo hibridines atakas prieš Europos šalis, naudodama kibernetines operacijas, šnipinėjimą, sabotažą ir dezinformaciją.

Baltijos jūra tampa konfrontacijos zona

Prie to prisideda pažeisti povandeniniai kabeliai, oro erdvės pažeidimai ir incidentai su dronais.

Pasak ministro, Baltijos jūra vis labiau tampa konfrontacijos zona, kurioje būtina greita reakcija.

Komentuodamas paramos Ukrainai klausimą, politikas pripažino, kad NATO Europos valstybėse susiklostė skirtinga padėtis: yra šalių, susiduriančių su rimtomis finansinėmis problemomis ir kitais iššūkiais, taip pat valstybių, kuriose vyksta intensyvios vidaus diskusijos – tarp jų ir Vokietija.

„Vis dėlto mes liekame ištikimi Ukrainai ir ją remiame. Tiesa ta, kad dabar padaryti mažiau reiškia vėliau sumokėti daugiau. Jei nepadarysime pakankamai, kad padėtume Ukrainai išgyventi ir nugalėti, vėliau tai kainuos gerokai brangiau. Turime tai visada turėti omenyje“, – pabrėžė ministras.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Jis atkreipė dėmesį, kad kalbama ne tik apie Ukrainos, kaip suverenios Europos valstybės, apsaugą ir paramą, bet ir apie visos Europos saugumą bei aiškų signalą Rusijai ir V. Putinui, kad europiečiai yra pasirengę ginti savo laisvę ir suverenitetą.

„O norint tai parodyti, pirmasis svarbus žingsnis – nenustoti remti Ukrainos“, – akcentavo B. Pistoriusas.

