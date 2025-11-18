Po korupcijos skandalo – spaudimas Zelenskiui: raginama atleisti artimiausią bendražygį

Nurodoma, kad pastarąją savaitę V. Zelenskis susitiko su svarbiausiais valdžios komandos nariais, norėdamas priimti sprendimą, kuris leistų stabilizuoti padėtį po to, kai buvo paskelbtas tyrimas dėl korupcijos energetikos sektoriuje.
Dalis susitikimų buvo patvirtinta viešais pranešimais, pavyzdžiui, pokalbiai su premjere Julija Svyrydenko, vicepremjeru Mychailo Fedorovu, Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovu Kyrylo Budanovu ir t.t.
Kaip „Ukrainska Pravda“ teigia žmonės, susipažinę su tų susitikimų eiga, dauguma prezidento apklaustųjų pateikė įvairias rekomendacijas, kaip išbristi iš krizės, bet beveik visi nesusitarę patarė pakeisti prezidento kanceliarijos vadovą Andrijų Jermaką.
Pasak vieno iš leidinio pašnekovų, vienas „Liaudies tarnų“ lyderių, parlamente lengviau suskaičiuoti žmones, kurie neprašė A. Jermako atsistatydinimo: „Suprantama, kad nėra tiesioginio šantažo, bet jei tai neįvyks, frakcija žlugs“.
Lapkričio 10 d. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) paskelbė apie specialią operaciją, kurios tikslas – atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Pasak tyrėjų, nusikalstamos organizacijos nariai sukūrė didelio masto schemą, siekdami daryti įtaką strateginėms valstybinėms įmonėms, įskaitant „Energoatom“.
NABU pareigūnai atliko kratas verslininko, vieno iš studijos „Kvartal 95“ įkūrėjų Tymuro Mindičiaus namuose, taip pat teisingumo ministro Germano Galuščenkos, kuris anksčiau ėjo energetikos ministro pareigas, rezidencijoje.
NABU vėliau pareiškė, kad byloje įtariami septyni asmenys, įskaitant verslininką, kuris buvo identifikuotas kaip nusikalstamos organizacijos vadovas, buvusį energetikos ministro patarėją, „Energoatom“ vykdomąjį direktorių, atsakingą už fizinę apsaugą ir saugumą, bei keturis darbuotojus, siejamus su pinigų plovimu. Iki šiol buvo sulaikyti penki asmenys.
Tyrimų projekto „Schemes“ duomenimis, tarp įtariamųjų – T. Mindičius, buvęs energetikos ministro patarėjas Ihoris Myroniukas, už saugumą atsakingas „Energoatom“ vykdomasis direktorius Dmytro Basovas, taip pat Oleksandras Cukermanas, Ihoris Fursenko, Lesia Ustymenko ir Liudmyla Zorina.
Lapkričio 13 d. V. Zelenskis įvedė asmenines sankcijas T. Mindičiui ir O. Cukermanui.
Aukščiausioji Rada antradienį turėtų svarstyti rezoliuciją dėl energetikos ministrės Svitlanos Hrynčuk ir teisingumo ministro G. Galuščenkos atleidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Zelenskis visai neseniai nusipirko ranca JAV kurios plotas kaip 4 Kijevai.