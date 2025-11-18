Trečiadienį – Zelenskio ir Witkoffo susitikimas: ko sieks Ukraina?

„Ruošiamės atgaivinti derybas ir parengėme sprendimus, kuriuos pasiūlysime savo partneriams“, – antradienį socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.
„Taip pat siekiame atkurti keitimąsi karo belaisviais ir sugrąžinti mūsų karo belaisvius namo“, – pridūrė jis.
Tuo tarpu naujienų agentūra „Reuters“, remdamasis savo šaltiniais, skelbia, kad trečiadienį į Turkiją vyksta JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas. Anot „Reuters“, jo užduotis – susitikti su V. Zelenskiu.
Vieninteliai apčiuopiami gegužės–liepos mėnesiais Stambule vykusių Rusijos ir Ukrainos delegacijų derybų rezultatai – apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių kūnų repatriacija.
Pastarąjį kartą apsikeitimas belaisviais įvyko spalio pradžioje, kai Maskva ir Kyjivas perdavė po 185 žmones.
Rusija kol kas nereagavo į V. Zelenskio pareiškimą.
Praėjusią savaitę Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusija yra „atvira derybų procesams“ siekiant išspręsti karą Ukrainoje, tačiau kaltino Kyjivą ir Europą dėl derybų įšaldymo.
Ukraina teigia, kad Rusija ne kartą parodė, jog nenori nutraukti invazijos, pateikdama nepriimtinus reikalavimus, kad Kyjivas atiduotų daugiau teritorijos ir faktiškai pasiduotų Maskvai.
