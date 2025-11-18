 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Ar jis grįš?“ – Ukrainoje verda klausimai dėl Umerovo, valdžia pateikė paaiškinimą

2025-11-18 08:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 08:33

Kilus korupcijos skandalui, Ukrainos vadovybė paneigė spėliones, kad buvęs gynybos ministras Rustemas Umerovas galimai pabėgo iš šalies.

Rustemas Umerovas (nuotr. SCANPIX)

Kilus korupcijos skandalui, Ukrainos vadovybė paneigė spėliones, kad buvęs gynybos ministras Rustemas Umerovas galimai pabėgo iš šalies.

REKLAMA
4

„Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos sekretorius yra planuotoje komandiruotėje ir šiandien dirba Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – pirmadienį socialiniuose tinkluose rašė Kovos su dezinformacija centras.

R. Umerovas esą nuolat palaiko kontaktą su šalies vadovybe ir dalyvauja darbo susitikimuose, kurių tikslas yra stiprinti tarptautinę paramą Ukrainai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Umerovas praėjusios savaitės antradienį informavo apie komandiruotę į Turkiją ir Artimuosius Rytus. Esą būta pokalbių Stambule, Katare ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, per kuriuos tartasi dėl naujo apsikeitimo kaliniais su Rusija.

REKLAMA
REKLAMA

Buvusio ministro išvykimas sutapo su žinia apie korupcijos skandalą Ukrainos energetikos sektoriuje. Be to, opozicijos parlamentaro Oleksijaus Hončarenkos duomenimis, R. Umerovas pratęsė savo komandiruotę nuo sekmadienio iki trečiadienio.  Parlamentarė Marijana Besuhla tinkle „Telegram“ klausė: „Grįš R. Umerovas į Ukrainą ar ne?“

REKLAMA

Prieš tai kovos su korupcija aktyvistai spėliojo, kad R. Umerovas paliko šalį dėl atskleisto kyšininkavimo skandalo.

Artimas prezidento Volodymyro Zelenskio patikėtinis Tymuras Mindičius jau pabėgo į užsienį. Teigiama, kad baudžiamojo persekiojimo institucijos turi informacijos ir apie kyšininkavimą gynybos sektoriuje. R. Umerovas nuo 2023 m. rugsėjo iki 2025 m. liepos  buvo gynybos ministras. Jo vardas taip pat paminėtas skandale.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Petro Porošenka (nuotr. SCANPIX)
Ukrainą purto korupcijos skandalas: Porošenka pateikė raginimą visam ministrų kabinetui (5)
Volodymyras Zelenskis, Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos ir Prancūzijos prezidentai pasirašė ketinimų protokolą dėl prancūziškų naikintuvų (5)
(nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Paliaubų Ukrainoje dar teks palaukti? Suomijos prezidentas įvardijo, kas laukia (27)
Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi (nuotr. SCANPIX)
Lenkija siunčia žinią Ukrainai: toleruosite korupciją – pamiršite kelią į ES (49)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų