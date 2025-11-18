 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos Omsko srityje sprogo dujotiekis: kilo milžiniškas gaisras

2025-11-18 07:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 07:40

Antradienio rytą Rusijos Omsko srityje sprogo dujotiekis. Po sprogimo kilo galingas gaisras, pranešama Rusijos „Telegram“ kanaluose. Apie tai informavo ir Omsko srities gubernatorius Vitalijus Chocenko.

Rusijos Omsko srityje sprogo dujotiekis: kilo milžiniškas gaisras (nuotr. Telegram)

Antradienio rytą Rusijos Omsko srityje sprogo dujotiekis. Po sprogimo kilo galingas gaisras, pranešama Rusijos „Telegram" kanaluose. Apie tai informavo ir Omsko srities gubernatorius Vitalijus Chocenko.

1

Apie 5 valandą ryto socialiniuose tinkluose pradėjo plisti vaizdai iš didelio gaisro Omsko srityje. Vietos gyventojai pranešė, kad sprogo dujotiekis.

Regiono gubernatorius patvirtino informaciją apie incidentą, pridurdamas, kad, preliminariais duomenimis, įvyko dujų nuotėkis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Omsko srityje, netoli Rostovkos kaimo, lauke kilo gaisras. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra. Pagal vieną versiją, iš dujotiekio galėjo nutekėti dujos“, – rašė V. Chocenko.

Jis pridūrė, kad vietoje dirba operatyvinės tarnybos specialistai, o teisėsauga tiria įvykio priežastis.

Tuo tarpu „Telegram“ kanalas „SHOT“ skelbia, kad Rostovkos gyventojai skundžiasi dėl cheminio kvapo ore. Pagal viešą informaciją, įvykio vietoje dirba 18 ugniagesių ir 4 technikos vienetai.

Kiek vėliau gubernatorius papildė savo įrašą, kad avarija įvyko požeminėje magistralinio dujotiekio atšakoje.

