Trumpas remia naujas sankcijas Rusijai, tačiau yra viena sąlyga

Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 960 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 18 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 160 380 karių, iš kurių 960 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 355 rusų tankus, 23 594 šarvuotąsias kovos mašinas, 34 499 artilerijos sistemas (+13), 1 545 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 247 oro gynybos sistemas (+1), 428 karo lėktuvus, 347 sraigtasparnius, 81 793 nepilotuojamuosius orlaivius (+293), 3 940 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 67 579 transporto priemones ir kuro cisternas (+43), 4 tūkst. specialiosios įrangos vienetų.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Rusijos Omsko srityje sprogo dujotiekis: kilo milžiniškas gaisras
Antradienio rytą Rusijos Omsko srityje sprogo dujotiekis. Po sprogimo kilo galingas gaisras, pranešama Rusijos „Telegram“ kanaluose. Apie tai informavo ir Omsko srities gubernatorius Vitalijus Chocenko.
Rusų raketa rytų Ukrainoje pražudė paauglę
Ukrainos rytinėje Charkivo srityje per Rusijos raketų ataką žuvo paauglė ir buvo sužeisti mažiausiai devyni žmonės, antradienį pranešė srities gubernatorius.
Pastaraisiais mėnesiais Maskva kasdien intensyvina dronų ir raketų atakas, nukreiptas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, ir prieš žiemą smogė daugeliui civilinių objektų.
„Ligoninėje mirė 17-metė mergina, kuri buvo sunkiai sužeista per raketų ataką Berestyno mieste“, – platformoje „Telegram“ paskelbė Charkivo gubernatorius Olehas Synjehubovas.
„Pirminiais duomenimis, sužeisti devyni žmonės, tarp jų 16-metis berniukas“, – pridūrė jis, sakydamas, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo pajėgos.
Kaimyninėje Dnipropetrovsko srityje gubernatorius sakė, kad Dnipro mieste po dronų atakos kilo gaisrai, tačiau nepateikė jokios informacijos apie galimas aukas.
„Dnipro mieste ir rajone dėl bepiločio orlaivio atakos kilo gaisrai“, – sakė Vladyslavas Haivanenka.
Pirmadienį per Rusijos aviacijos smūgius žuvo penki žmonės ir buvo sunaikintas vaikų darželis Rytų Ukrainoje.
Trys žmonės žuvo per smūgį į gyvenamąjį rajoną Balaklijoje, Charkivo srities fronto mieste, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Per kitą Rusijos smūgį Dnipropetrovsko srityje žuvo du civiliai, sakė gubernatorius.
Pastarasis smūgis surengtas po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pasirašė susitarimą, pagal kurį Kyjivas įsigis apie 100 naikintuvų ir kitos technikos, įskaitant dronus.
Trumpas remia naujas sankcijas Rusijai, tačiau yra viena sąlyga
JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra pasirengęs pasirašyti įstatymą dėl naujų sankcijų Rusijai, tačiau su sąlyga, kad būtent pačiam D. Trumpui teks teisė priimti galutinį sprendimą dėl šių priemonių, rašo „RBC-Ukraine“, remdamasi agentūra „Reuters“.
„Jis jį pasirašys. Jis apie tai pranešė vakar vakare“, – agentūrai sakė aukštas Baltųjų rūmų pareigūnas.
Tačiau jis pridūrė, kad Baltieji rūmai reikalaus konkrečių formuluočių, kurios užtikrintų, kad D. Trumpas išlaikys kontrolę dėl sankcijų.
„Baltiesiems rūmams ir prezidentui visada buvo svarbu, kad sankcijų pakete būtų nuostata, garantuojanti prezidentui teisę priimti galutinį sprendimą dėl sankcijų. Todėl, jei tai bus įtraukta, manau, prezidentas pasirašys įstatymo projektą“, – aiškino pareigūnas.
Taip pat jis pridūrė, kad Baltieji rūmai toliau derasi su Rusija dėl karo Ukrainoje nutraukimo.
„Mes, be abejo, vis dar dirbame šiuo klausimu. Tiesiog tai nebuvo naujienų centre, nes pas mus ir taip daug visko vyksta“, – apibendrino „Reuters“ šaltinis.
Kas buvo prieš tai
Primename, kad D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad respublikonai rengia įstatymo projektą, pagal kurį JAV įves sankcijas bet kuriai šaliai, kuri vykdo verslą su Rusija. Apie tai pranešė „Bloomberg“.
„Respublikonai teikia įstatymo projektą, kuris numato labai griežtas sankcijas ir pan. bet kuriai šaliai, kuri vykdo verslą su Rusija“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas.
Komentuodamas šią iniciatyvą, D. Trumpas pabrėžė, kad jam „tinka“ Senato siūlomas įstatymo projektas, o tai yra aiškiausias įrodymas, kad JAV prezidentas palaikys pastangas nutraukti finansavimą Maskvai, pabrėžia leidinys.
„Jie gali įtraukti Iraną į šį sąrašą“, – pabrėžė D. Trumpas.
„Reuters“ patikslina, kad įstatymo projekto iniciatoriai buvo respublikonai senatorius Lindsey Grahamas ir JAV atstovas Brianas Fitzpatrickas. Be to, priemonės bus taikomos, visų pirma, šalims, kurios perka eksportuojamus Rusijos energijos išteklius.
Agentūra pridūrė, kad Trumpo komentarai gali atverti kelią įstatymo projekto tęsimui JAV Kongrese.
Pažymėtina, kad vakar L. Grahamas patvirtino, kad JAV rengia naują dvipartinį įstatymo projektą dėl sankcijų Rusijai sugriežtinimo. Jis socialiniuose tinkluose parašė, kad jį patvirtino D. Trumpas.
Pasak respublikono, dokumentas numato prezidento įgaliojimų išplėtimą antrinių sankcijų klausimu.
„Įstatymo projektas leidžia JAV prezidentui savo nuožiūra taikyti antrines sankcijas ir tarifus šalims, kurios toliau perka pigią rusišką naftą ir dujas, taip remdamos Putino karinę mašiną“, – rašė L. Grahamas.
Jis pabrėžė, kad naujos priemonės suteiktų D. Trumpui daugiau įrankių daryti spaudimą Kremliui ir skatinti Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną pradėti taikos derybas.
Be to, L. Grahamas taip pat patvirtino, kad naujos priemonės bus taikomos ne tik Rusijai, bet ir Iranui.