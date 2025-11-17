 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai netyčia numetė 8 aviacines bombas ant savo teritorijos – ukrainiečių žvalgyba

2025-11-17 23:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 23:05

Rusijos bombonešiai šį lapkritį „pametė“ bent 8 aviacines bombas Belgorodo srityje, praneša „RBK–Ukraina“, remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos departamento paskelbtu pokalbio įrašu.

Naikintuvai smogė Rusijos kariuomenės vadavietei Belgorodo srityje, iš jos nieko neliko – Ukrainos pajėgos (nuotr. Telegram)
13

Rusijos bombonešiai šį lapkritį „pametė" bent 8 aviacines bombas Belgorodo srityje, praneša „RBK–Ukraina", remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos departamento paskelbtu pokalbio įrašu.

0

Perimtoje pokalbio ištraukoje Belgorodo srities gyventoja pasakoja apie gaisrus infrastruktūros objektuose dėl karo veiksmų. Ji taip pat paminini, kad regioną bombarduoja rusų aviacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Per 11 dienų Rusijos bombonešiai numetė aštuonias bombas, aštuonias bombas Belgorodo srities teritorijoje. Įsivaizduojate?“ – sako ji.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Žvalgyba atkreipė dėmesį, kad Vladimiro Putino armija reguliariai atakuoja Ukrainos miestus, tačiau dėl techninių gedimų dalis bombų „nepasiekia numatyto kurso ir skrenda ant rusų, gyvenančių pasienio rajonuose, galvų“.

Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo penki žmonės, sunaikintas vaikų darželis

Pirmadienį per Rusijos oro smūgius Ukrainos rytuose žuvo penki žmonės ir buvo sunaikintas vaikų darželis, pranešė valdžios institucijos.

Maskva pastaraisiais mėnesiais stiprina kasdienes bepiločių orlaivių ir raketų atakas, taikydamasi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir artėjant žiemai smūgiuodama į civilinius objektus.

Per smūgį gyvenamajame rajone Balaklijos mieste, esančiame šiaurės rytinėje Charkivo srityje, žuvo trys žmonės, o dar 13 patyrė sužalojimų, informavo Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuri pridūrė, kad tarp sužeistųjų yra keturi vaikai.

Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska pasmerkė šią ataką.

„Agresorius sunaikino kelis daugiabučius ir vaikų darželį. Nežmoniškas išpuolis, kurio negalima pateisinti“, – socialiniuose tinkluose teigė ji.

Kiek vėliau per Rusijos smūgį Dnipropetrovsko srityje žuvo dar du civiliai, nurodė vietos gubernatorius.

Be to, kai Rusija bepiločiais orlaiviais atakavo Izmajilo miestą Odesos srityje prie Juodosios jūros, užsidegė dujas gabenantis krovininis laivas, plaukiojantis su Turkijos vėliava, teigė Ukrainos uostų administracija. 

Ši ataka buvo surengta praėjus dienai po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė susitarimą su Graikija dėl gamtinių dujų importo per Transbalkanų dujotiekį, einantį per Odesą.

Spalio mėnesį Maskva inicijavo didžiausią bombardavimo kampaniją prieš Ukrainos dujų objektus nuo visapusiškos invazijos pradžios. Kyjivas savo ruožtu reguliariai taikosi į Rusijos degalų saugyklas, naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus, tai vadindamas atpildu už Maskvos vykdomas atakas.

Maskvos remiamas okupuotos Donecko srities gubernatorius pareiškė, kad anksti pirmadienį po tariamos Ukrainos atakos apie 500 tūkst. abonentų susidūrė su laikinais elektros tiekimo sutrikimais.

