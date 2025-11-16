Prancūzicijai mesti rimti kaltinimai: nepaisant karo, vis tiek mezga ryšius su Kremliumi?

Grupė teigė, kad nors ši prekyba yra teisėta, ji yra amorali, nes daugelis valstybių siekia sugriežtinti sankcijas Rusijos vyriausybei dėl 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos.
Šeštadienį „Greenpeace“ nariai nufilmavo, kaip Lamanšo sąsiaurio Diunkerko uoste į krovininį laivą kraunama apie 10 konteinerių su radioaktyviomis etiketėmis, pranešė nevyriausybinė organizacija.
Pasak „Greenpeace“, Panamoje registruotas laivas „Mikhail Dudin“ reguliariai naudojamas sodrintam arba natūraliam uranui gabenti iš Prancūzijos į Sankt Peterburgą.
Pirmoji perdirbto urano siunta
Tačiau šeštadienio siunta buvo pirmoji perdirbto urano siunta per trejus metus, pridūrė organizacija.
„Tai nėra neteisėta, bet amoralu“, – naujienų agentūrai AFP sakė Prancūzijos „Greenpeace“ branduolinės kampanijos vadovė Pauline Boyer.
„Prancūzija turėtų nutraukti sutartis su valstybine bendrove „Rosatom“, kuri jau trejus metus yra užėmusi Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę“, – pridūrė ji.
Prancūzijos valstybės kontroliuojama energetikos milžinė „Electricite de France“ (EDF) 2018 metais pasirašė 600 mln. eurų vertės sutartį su „Rosatom“ antrine įmone „Tenex“ dėl urano perdirbimo. Šioms operacijoms tarptautinės sankcijos dėl karo Ukrainoje įtakos neturėjo.
„Rosatom“ turi vienintelį pasaulyje įrenginį, galintį atlikti pagrindines perdirbto urano konversijos į prisodrintą perdirbtą uraną dalis.
Uranas gali būti perdirbamas, kad jį būtų galima sodrinti ir pakartotinai naudoti. Tarptautinėse rinkose vėl kylant urano kainoms, energetikos bendrovėms vis labiau apsimoka siekti perdirbti panaudotą kurą.
Pasak „Greenpeace“, tik apie 10 proc. iš Rusijos į Prancūziją siunčiamo prisodrinto urano panaudojama Kruaso atominėje elektrinėje pietų Prancūzijoje, vienintelėje šalyje, kurioje galima naudoti prisodrintą perdirbtą uraną.
Prancūzijos energetikos ministerija ir EDF neatsakė į AFP klausimus apie siuntą ar prekybą.
Prancūzija nurodė EDF sustabdyti prekybą uranu su „Rosatom“ 2022 metais, kai „Greenpeace“ pirmą kartą atskleidė sutartis po Rusijos invazijos.
2024 metų kovą Prancūzija pareiškė, kad ji rimtai svarsto galimybę statyti savo konversijos įrenginį, kuriame būtų gaminamas prisodrintas perdirbtas uranas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!