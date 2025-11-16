 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Prancūzija užbaigė grupės etapą pergale, Ukraina žengia į atkrintamąsias po pergalės prieš Islandiją

2025-11-16 21:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 21:09

Savo atranką į 2026 m. Pasaulio taurę užbaigė D grupės komandos.

Ukrainos futbolo rinktinė | Scanpix nuotr.

Savo atranką į 2026 m. Pasaulio taurę užbaigė D grupės komandos.

REKLAMA
0

Paskutinėse rungtynėse grupėje pirmą vietą jau anksčiau užsitikrinusi Prancūzija 3:1 nugalėjo Azerbaidžaną.

Šeimininkai puikiai pradėjo dvikovą ir Renatas Dadashovas jau ketvirtąją minutę išvedė Azerbaidžaną į priekį. Visgi, tai buvo vienintelis jų smūgis į vartų plotą, o nuo šios akimirkos aikštėje dominavo Prancūzija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prancūzai reikalus išsprendė dar pirmajame kėlinyje. Jeano-Philippe Matetos ir Maghneso Akliouche įvarčiai pakeitė jėgų dinamiką šiose rungtynėse. Negana to, kėlinio pabaigoje šeimininkus ištiko nelaimė, kai kamuolys vartuose atsidūrė nuo jų vartininko Shahrudino Mahammadaliyevo.

Kitose grupės rungtynėse sprendėsi antrosios vietos likimas. Jį iškovojo Ukraina rungtynėse prieš tiesioginius varžovus 2:0 nugalėję Islandiją. Pergalė leidžia ukrainiečiams kovą pratęsti atkrintamosiose varžybose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų