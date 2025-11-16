Prancūzija užbaigė grupės etapą pergale, Ukraina žengia į atkrintamąsias po pergalės prieš Islandiją

Paskutinėse rungtynėse grupėje pirmą vietą jau anksčiau užsitikrinusi Prancūzija 3:1 nugalėjo Azerbaidžaną.
Šeimininkai puikiai pradėjo dvikovą ir Renatas Dadashovas jau ketvirtąją minutę išvedė Azerbaidžaną į priekį. Visgi, tai buvo vienintelis jų smūgis į vartų plotą, o nuo šios akimirkos aikštėje dominavo Prancūzija.
Prancūzai reikalus išsprendė dar pirmajame kėlinyje. Jeano-Philippe Matetos ir Maghneso Akliouche įvarčiai pakeitė jėgų dinamiką šiose rungtynėse. Negana to, kėlinio pabaigoje šeimininkus ištiko nelaimė, kai kamuolys vartuose atsidūrė nuo jų vartininko Shahrudino Mahammadaliyevo.
Kitose grupės rungtynėse sprendėsi antrosios vietos likimas. Jį iškovojo Ukraina rungtynėse prieš tiesioginius varžovus 2:0 nugalėję Islandiją. Pergalė leidžia ukrainiečiams kovą pratęsti atkrintamosiose varžybose.
