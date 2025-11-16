Anglijos rinktinė užtikrintai žengia į 2026 m. Pasaulio taurę tobulu rezultatu

Paskutinėse atrankos rungtynėse anglai iškovojo 8-ąją pergalę per tiek pat rungtynių. Jie išvykoje 2:0 nugalėjo Albanijos rinktinę.
Pirmasis įvartis krito 74-ąją minutę. Po kampinio Harry Kane`as po rikošeto pirmasis suskubo prie kamuolio ir iš labai arti pasiuntė jį į vartų tinklą.
Po aštuonių minučių Anglijos rinktinės puolimo lyderis jau džiaugėsi dubliu.
Anglijos rinktinė per visas rungtynes ne tik neprarado nė taško, tačiau ir užfiksavo nepriekaištingą įmuštų ir praleistų įvarčių statistiką. Thomaso Tuchelio auklėtiniai patys pasižymėjo 22 kartus ir varžovams to neleido padaryti nė karto.
Albanai grupėje liko antri ir bilietą į Pasaulio taurę gaudys atkrintamosiose varžybose.
