 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

A.Kulboka tritaškiais baudė „Panathinaikos“

2025-11-16 20:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 20:15

Arnoldo Kulbokos atstovaujamas Salonikų „Aris“ (2/5) Graikijos lygos mače išvykoje 77:82 (15:23, 36:18, 12:20, 14:21) neatsilaikė prieš Atėnų „Panathinaikos“ (5/1).

A.Kulboka įmetė 3 tritaškius (Euroleague.net)

Arnoldo Kulbokos atstovaujamas Salonikų „Aris“ (2/5) Graikijos lygos mače išvykoje 77:82 (15:23, 36:18, 12:20, 14:21) neatsilaikė prieš Atėnų „Panathinaikos“ (5/1).

REKLAMA
0

„Aris“ antrąjį kėlinį laimėjo 36:18 ir buvo išsiveržę į priekį (51:41), bet persvaros neišlaikė.

A.Kulboka žaidė 22 minutes ir pasižymėjo 9 taškais (3/6 trit.), 5 atkovotais kamuoliais ir 11 naudingumo balų.

Marius Grigonis rungtynėms PAO gretose nebuvo registruotas.

Nugalėtojams Kendrickas Nunnas sumetė 19 taškų, Kennethas Fariedas surinko 13 taškų ir sugriebė 9 kamuolius. „Aris“ 18 taškų pelnė Elijah Mitrou-Longas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų