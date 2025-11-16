A.Kulboka tritaškiais baudė „Panathinaikos“

„Aris“ antrąjį kėlinį laimėjo 36:18 ir buvo išsiveržę į priekį (51:41), bet persvaros neišlaikė.
A.Kulboka žaidė 22 minutes ir pasižymėjo 9 taškais (3/6 trit.), 5 atkovotais kamuoliais ir 11 naudingumo balų.
Marius Grigonis rungtynėms PAO gretose nebuvo registruotas.
Nugalėtojams Kendrickas Nunnas sumetė 19 taškų, Kennethas Fariedas surinko 13 taškų ir sugriebė 9 kamuolius. „Aris“ 18 taškų pelnė Elijah Mitrou-Longas.
