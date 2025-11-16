Portugalija be Cristiano Ronaldo sutriuškino Armėniją ir iškovojo kelialapį į 2026 m. Pasaulio taurę

Paskutinėse grupės etapo rungtynėse portugalai 9:1 nušlavė Armėnijos rinktinę. Ši pergalė leido jiems laimėti grupę bei vienintelį tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę.
Intriga išsilaikė tik rungtynių pradžioje, kai į greitą portugalo Renato Veigos įvartį atsakė Eduardas Spertsyanas. Vėliau viskas vyko pagal šeimininkų scenarijų.
Diskvalifikuotą Cristiano Ronaldo startinėje sudėtyje pakeitęs Goncalo Ramosas vėl išvedė Portugalijos rinktinę į priekį, vėliau dublį pelnė Joao Nevesas, kol galiausiai per pridėtą pirmojo kėlinio laiką baudinį realizavo Bruno Fernandesas.
Po pertraukos B. Fernandesas fiksavo „hat-tricką“ pelnęs įvartį iš žaidimo bei dar kartą realizavęs 11 m. baudinį.
Rungtynių pabaigoje „hat-tricku“ jau džiaugėsi J. Nevesas, įtvirtinęs persvarą savo trečiuoju įvarčiu. Negana to įvartį spėjo pelnyti ir Francisco Conceicao.
Kitose grupės rungtynėse Vengrija 2:3baigė dvikovą prieš Airiją ir pastarieji dėka įvarčio per pridėtą laiką kovos dėl vietos Pasaulio taurėje varžysis atkrintamosiose varžybose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!