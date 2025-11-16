 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Portugalija be Cristiano Ronaldo sutriuškino Armėniją ir iškovojo kelialapį į 2026 m. Pasaulio taurę

2025-11-16 17:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 17:54

Portugalijos rinktinė galiausiai pateko į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą.

Portugalijos futbolo rinktinė | Scanpix nuotr.

Portugalijos rinktinė galiausiai pateko į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą.

REKLAMA
0

Paskutinėse grupės etapo rungtynėse portugalai 9:1 nušlavė Armėnijos rinktinę. Ši pergalė leido jiems laimėti grupę bei vienintelį tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę.

Intriga išsilaikė tik rungtynių pradžioje, kai į greitą portugalo Renato Veigos įvartį atsakė Eduardas Spertsyanas. Vėliau viskas vyko pagal šeimininkų scenarijų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Diskvalifikuotą Cristiano Ronaldo startinėje sudėtyje pakeitęs Goncalo Ramosas vėl išvedė Portugalijos rinktinę į priekį, vėliau dublį pelnė Joao Nevesas, kol galiausiai per pridėtą pirmojo kėlinio laiką baudinį realizavo Bruno Fernandesas.

REKLAMA
REKLAMA

Po pertraukos B. Fernandesas fiksavo „hat-tricką“ pelnęs įvartį iš žaidimo bei dar kartą realizavęs 11 m. baudinį.

REKLAMA

Rungtynių pabaigoje „hat-tricku“ jau džiaugėsi J. Nevesas, įtvirtinęs persvarą savo trečiuoju įvarčiu. Negana to įvartį spėjo pelnyti ir Francisco Conceicao.

Kitose grupės rungtynėse Vengrija 2:3baigė dvikovą prieš Airiją ir pastarieji dėka įvarčio per pridėtą laiką kovos dėl vietos Pasaulio taurėje varžysis atkrintamosiose varžybose.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų