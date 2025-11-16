 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvos moterų rinktinė Vilniuje triumfavo prieš Europos čempiones

2025-11-16 17:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 17:53

Europos čempionato atrankoje įspūdingą pergalę pasiekė Lietuvos rinktinė (2/0). Viliaus Stanišausko auklėtinės Vilniuje 73:69 (11:14, 21:23, 15:16, 26:16) palaužė Belgijos rinktinę (1/1).

Lietuvos rinktinė įveikė Europos čempiones (FIBA nuotr.)

Belgės dar praėjusią vasarą tapo Europos čempionėmis antrą kartą paeiliui.

0

Belgės dar praėjusią vasarą tapo Europos čempionėmis antrą kartą paeiliui.

Lietuvės turi garantuotą bilietą į 2027 m. Europos čempionatą, kadangi bus šeimininkės, nepaisant, kaip susiklostys atrankos varžybos.

Tris kėlinius belgės buvo viena koja priekyje (53:47), bet lemiamą ketvirtį mūsiškės pradėjo 10:2 ir išsiveržė į priekį – 57:55.

Justės Jocytės ir Lauros Juškaitės tritaškiai buvo nutolinę lietuves (65:59), bet prieš prasidedant paskutinei minutes persvara ištirpo iki minimumo – 69:68. Visgi lietuves truktelėjo Giedrės Labuckienės baudų metimai (71:68), belgės neužpuolė, mūsiškių ataka buvo nesėkminga ir viešnios turėjo beveik 4 sekundes išsigelbėjimui.

Lietuvės siuntė Europos čempiones prie baudų metimo linijos ir po pirmo tikslaus metimo belgės siekė pramesti, bet kamuolys net nelietė lanko. G.Labuckienė baudomis įtvirtino pergalę.

Lietuva: Gabija Meškonytė ir Justė Jocytė po 12, Laura Juškaitė 11 (9 atk. kam., 6 rez. perd.), Eglė Šventoraitė 10.

Belgija: Bethy Mununga 12, Becky Massey 11, Ine Joris 10.

