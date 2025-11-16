 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvos moterų krepšinio rinktinės triumfas: išplėšta pergalė prieš Europos čempiones

2025-11-16 18:00 / šaltinis: krepsinis.net / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: krepsinis.net aut.
2025-11-16 18:00

Europos čempionato atrankoje įspūdingą pergalę pasiekė Lietuvos rinktinė (2/0).

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė ((FIBA nuotr.)

Europos čempionato atrankoje įspūdingą pergalę pasiekė Lietuvos rinktinė (2/0).

2

Viliaus Stanišausko auklėtinės Vilniuje 73:69 palaužė Belgijos rinktinę (1/1).

Belgės dar praėjusią vasarą tapo Europos čempionėmis antrą kartą paeiliui. Lietuvės turi garantuotą bilietą į 2027 m. Europos čempionatą, kadangi bus šeimininkės, nepaisant, kaip susiklostys atrankos varžybos.

Tris kėlinius belgės buvo viena koja priekyje (53:47), bet lemiamą ketvirtį mūsiškės pradėjo 10:2 ir išsiveržė į priekį – 57:55. Justės Jocytės ir Lauros Juškaitės tritaškiai buvo nutolinę lietuves (65:59), bet prieš prasidedant paskutinei minutes persvara ištirpo iki minimumo – 69:68.

Visgi lietuves truktelėjo Giedrės Labuckienės baudų metimai (71:68), belgės neužpuolė, mūsiškių ataka buvo nesėkminga ir viešnios turėjo beveik 4 sekundes išsigelbėjimui.

Lietuvės siuntė Europos čempiones prie baudų metimo linijos ir po pirmo tikslaus metimo belgės siekė pramesti, bet kamuolys net nelietė lanko. G.Labuckienė baudomis įtvirtino pergalę.

