 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
58
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Tubelio šou nepakako – atkarpą 0:16 pralaimėjęs „Žalgiris“ neišsikapstė Dubajuje

2025-11-14 10:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 10:00
58

Į pergalingą kelią Eurolygoje neįprastu laiku sugrįžti bandęs Kauno „Žalgiris“ (7/4) tikslo neįgyvendino.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienio pavakarę Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje krito prieš Dubajaus „Dubai“ (5/6) – 89:95 (34:24, 14:21, 16:28, 25:22).

REKLAMA

Dėjimu rungtynes pradėjo Laurynas Birutis, pirmąjį savo tritaškį pataikė Pirėjuje strigęs Deividas Sirvydis – 7:2. Penkių taškų atkarpą surengė Ąžuolas Tubelis, Dwayne’as Baconas prasižengė puolime, o kitoje atakoje gavo bloką. Arnas Butkevičius pranašumą sutvirtino tritaškiu, L.Birutis įvedė dviženklį skirtumą tarp komandų – 18:8. D.Sirvydžiui su atakos sirena išprovokavus pražangą, technines pražangas užsidirbo Jurica Golemacas ir Filipas Petruševas, lietuvis pridėjo ir tritaškį (24:10). Šešiais taškais į aikštę žengė Dustinas Sleva, rezultatyvų ketvirtį užbaigė Mosesas Wrightas – 34:24.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame ketvirtyje „Žalgiris“ susidūrė su nesklandumais stabdant Mfiondu Kabengele, o sužaidus vos penkias minutes McKinley Wrightas išvedė į priekį šeimininkus – 38:36. Po nepavykusios atakos tritaškiu nubaudė Davis Bertanis – 40:41. Keliais sėkmingais epizodais „Žalgirį“ į priekį grąžino Ą.Tubelis, netrukus gavęs trečiąją pražangą prieš D.Baconą – 46:44. Kėlinį uždarė M.Wrighto dėjimas – 48:45.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiasis kėlinys startavo nerezultatyviai, „Žalgiris“ išlaikė trapų pranašumą – 53:51. Į puolimą bėgusį Edgarą Ulanovą kumščiu ties pilvo sritimi sutikęs M.Kabengele po peržiūros gavo nesportinę pražangą. Mačų su tritaškiu seriją iki 32 pratęsė S.Francisco – 58:51. Šeimininkai atsakė savo spurtu 16:0, kurį vainikavo Aleksa Avramovičiaus tritaškis – 67:58. Serbas pasižymėjo ir paskutinėje kėlinio atakoje – 73:64.

REKLAMA

M.Wrighto baudų metimai suteikė „Dubai“ dviženklę persvarą – 80:69. Ledus atakuojant iš toli galiausiai pralaužė Arnas Butkevičius, pataikė ir S.Francisco – 86:79. Ą.Tubelis sudėtingą ataką išgelbėjo dvitaškiu su pražanga, varžovų klaidą taškais pavertė A.Butkevičius – 84:90. S.Francisco pridėjo tritaškį, bet laiko išsigelbėjimui pritrūko.

„Žalgiriui“ ir šįkart nepadėjo Dovydas Giedraitis bei Nigelas Williamsas-Gossas.

„Dubai“ savo arenoje išlieka nenugalėtais, anksčiau čia palaužę serbų klubus ir stringančią Barselonos „Barcelona“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
jo
jo
2025-11-14 16:54
čia tokia gaidžio nuomonė?
Atsakyti
BRONIUS
BRONIUS
2025-11-14 20:44
GAL GALETU MASIULIS, PRIES VARZYBAS,UZDRAUSTI ZAIDEJAMS SMAUKYTI.TAI GAL GERIAU PATAIKYTU.IS KUR BEMESTU,VIS PRO SALI,BEZIURINT,NORISI VEMT.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (58)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų