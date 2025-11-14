Tubelio šou nepakako – atkarpą 0:16 pralaimėjęs „Žalgiris“ neišsikapstė Dubajuje

Į pergalingą kelią Eurolygoje neįprastu laiku sugrįžti bandęs Kauno „Žalgiris“ (7/4) tikslo neįgyvendino.
Penktadienio pavakarę Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje krito prieš Dubajaus „Dubai“ (5/6) – 89:95 (34:24, 14:21, 16:28, 25:22).
Dėjimu rungtynes pradėjo Laurynas Birutis, pirmąjį savo tritaškį pataikė Pirėjuje strigęs Deividas Sirvydis – 7:2. Penkių taškų atkarpą surengė Ąžuolas Tubelis, Dwayne’as Baconas prasižengė puolime, o kitoje atakoje gavo bloką. Arnas Butkevičius pranašumą sutvirtino tritaškiu, L.Birutis įvedė dviženklį skirtumą tarp komandų – 18:8. D.Sirvydžiui su atakos sirena išprovokavus pražangą, technines pražangas užsidirbo Jurica Golemacas ir Filipas Petruševas, lietuvis pridėjo ir tritaškį (24:10). Šešiais taškais į aikštę žengė Dustinas Sleva, rezultatyvų ketvirtį užbaigė Mosesas Wrightas – 34:24.
Antrajame ketvirtyje „Žalgiris“ susidūrė su nesklandumais stabdant Mfiondu Kabengele, o sužaidus vos penkias minutes McKinley Wrightas išvedė į priekį šeimininkus – 38:36. Po nepavykusios atakos tritaškiu nubaudė Davis Bertanis – 40:41. Keliais sėkmingais epizodais „Žalgirį“ į priekį grąžino Ą.Tubelis, netrukus gavęs trečiąją pražangą prieš D.Baconą – 46:44. Kėlinį uždarė M.Wrighto dėjimas – 48:45.
Trečiasis kėlinys startavo nerezultatyviai, „Žalgiris“ išlaikė trapų pranašumą – 53:51. Į puolimą bėgusį Edgarą Ulanovą kumščiu ties pilvo sritimi sutikęs M.Kabengele po peržiūros gavo nesportinę pražangą. Mačų su tritaškiu seriją iki 32 pratęsė S.Francisco – 58:51. Šeimininkai atsakė savo spurtu 16:0, kurį vainikavo Aleksa Avramovičiaus tritaškis – 67:58. Serbas pasižymėjo ir paskutinėje kėlinio atakoje – 73:64.
M.Wrighto baudų metimai suteikė „Dubai“ dviženklę persvarą – 80:69. Ledus atakuojant iš toli galiausiai pralaužė Arnas Butkevičius, pataikė ir S.Francisco – 86:79. Ą.Tubelis sudėtingą ataką išgelbėjo dvitaškiu su pražanga, varžovų klaidą taškais pavertė A.Butkevičius – 84:90. S.Francisco pridėjo tritaškį, bet laiko išsigelbėjimui pritrūko.
„Žalgiriui“ ir šįkart nepadėjo Dovydas Giedraitis bei Nigelas Williamsas-Gossas.
„Dubai“ savo arenoje išlieka nenugalėtais, anksčiau čia palaužę serbų klubus ir stringančią Barselonos „Barcelona“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!