  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NKL

Šilutės komandos treneris K. Mačijauskas pasitinka Vilkaviškio „Perlas Go“ išbandymą: „Esame pasirengę iškovoti labai reikalingą pergalę“

2025-11-14 15:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 15:16

TV6 kanalas šeštadieniais žiūrovus kviečia svarbiausioms Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovoms. Jau rytoj į kovą stos pralaimėjimų seriją nutraukti siekiančios „Šilutė-PDS.lt“ ir Vilkaviškio „Perlas Go“ ekipos, o iki tol – Šilutės komandos trenerio Kęstučio Mačijausko komentaras apie laukiančią akistatą.

Šilutės komandos treneris K. Mačijauskas pasitinka Vilkaviškio „Perlas Go“ išbandymą: „Esame pasirengę iškovoti labai reikalingą pergalę“ (nuotr. TV3)

TV6 kanalas šeštadieniais žiūrovus kviečia svarbiausioms Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovoms. Jau rytoj į kovą stos pralaimėjimų seriją nutraukti siekiančios „Šilutė-PDS.lt“ ir Vilkaviškio „Perlas Go“ ekipos, o iki tol – Šilutės komandos trenerio Kęstučio Mačijausko komentaras apie laukiančią akistatą.

Rungtynes taip pat kviečiama sekti ir internetu: https://bit.ly/3M27ByA

Šilutėje įvyksiančiame susidūrime abi komandos stengsis nutraukti pralaimėjimų ruožą. „Perlas Go“ fiksuoja keturių iš eilės nesėkmių atkarpą, tuo tarpu Šilutės ekipa yra suklupusi triskart paeiliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš rytojaus rungtynes su Vilkaviškio komanda iš mūsų vaikinų visų pirma tikiuosi kovingumo ir susikaupimo nuo pirmos iki paskutinės minutės. Pastaruosius kelis mačus pralaimėjome minimaliu taškų skirtumu, todėl dabar svarbiausia – išlaikyti šaltą galvą lemiamais momentais ir pagaliau perlaužti rungtynių eigą savo naudai. Rytoj laukia rimtas išbandymas, bet tikiu komanda ir manau, kad esame pasirengę iškovoti mums labai reikalingą pergalę“, – apie Šilutės komandą sako jos strategas K. Mačijauskas.

Jo vadovaujamai komandai pasiekti pergalę šį šeštadienį bus svarbu ir dėl kitos priežasties – „Šilutė-PDS.lt“ prieš Vilkaviškio krepšininkus nėra laimėjusi pastaruosius 2 sezonus (0-4).

Šilutiškių pagrindinis vedlys Devinas Hutchinsonas vidutiniškai renka 17,1 taško, tačiau jam talkina ir Frederickas Gatesas (13,6 tšk.), Nojus Jankūnas (13,5 tšk.) bei Norbertas Giga (13,3 tšk.).

Tuo tarpu kertiniai „Perlas Go“ žaidėjai yra legionieriai – Theodore’as Gadsdenas, vidutiniškai renkantis 14,8 taško, ir Jorellas Saterfieldas (vid. 14,5 tšk.).

Abiejų ekipų rezultatyvumo vidurkis yra beveik identiškas – „Perlas Go“ (vid. 84,9 taško), o „Šilutė-PDS.lt“ (84,6 taško).

Be to, šilutiškiai yra vieni rečiausiai klystančių (vid. 11,3 klaidos), o „Perlas Go“ – viena daugiausiai blokų išrašančių ekipų (vid. 3,5 blok.)

Šilutės „Šilutė-PDS.lt“ - Vilkaviškio „Perlas Go“ – jau šį šeštadienį, 14 val. per TV6!

