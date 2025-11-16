Tubutis ir „Arka“ pranoko Jogėlos atstovaujamą ekipą Lenkijoje

E.Tubutis per 28 minutes pelnė 10 taškų (3/4 dvit., 0/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, blokavo metimą, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 13 naudingumo balų.
T.Jogėla aikštėje praleido 22 minutes, įmetė 8 taškus (4/4 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, blokavo metimą, po 2 kartus suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 10 naudingumo balų.
Nugalėtojams Courtney Ramey pelnė 20 taškų (5 rez. per.), Pralaimėjusiems Elijah Pembertonas surinko 14.
