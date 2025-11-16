 
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Tubutis ir „Arka“ pranoko Jogėlos atstovaujamą ekipą Lenkijoje

2025-11-16 15:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 15:50

Lenkijos lygoje Einaro Tubučio Gdynės „Arka" (5/2) ekipa namie 85:69 (14:20, 27:17, 23:17, 21:15) nugalėjo Valbžycho „Gornik Zamek" (4/3) komandą, kurios garbę gina Tauras Jogėla.

E.Tubutis pelnė 10 taškų

Lenkijos lygoje Einaro Tubučio Gdynės „Arka“ (5/2) ekipa namie 85:69 (14:20, 27:17, 23:17, 21:15) nugalėjo Valbžycho „Gornik Zamek“ (4/3) komandą, kurios garbę gina Tauras Jogėla.

0

E.Tubutis per 28 minutes pelnė 10 taškų (3/4 dvit., 0/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, blokavo metimą, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 13 naudingumo balų.

T.Jogėla aikštėje praleido 22 minutes, įmetė 8 taškus (4/4 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, blokavo metimą, po 2 kartus suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 10 naudingumo balų.

Nugalėtojams Courtney Ramey pelnė 20 taškų (5 rez. per.), Pralaimėjusiems Elijah Pembertonas surinko 14.

