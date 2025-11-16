 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gestą vairuotojui parodžiusi Žemaitė to nesitikėjo: patirto streso nelinkėtų niekam

2025-11-16 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 16:25

„TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė atvira – pavojai ją užklumpa ne tik darbe, bet ir kelyje. Laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ ji papasakojo pribloškiantį nutikimą, kai po nekaltos eismo situacijos nepažįstamas vyras ėmė ją lenkti, blokavo automobilį ir privertė rimtai sunerimti dėl savo saugumo.

„TV pagalbos" gelbėtoja Gerda Žemaitė atvira – pavojai ją užklumpa ne tik darbe, bet ir kelyje. Laidoje „Gazas. Dugnas. Šou" ji papasakojo pribloškiantį nutikimą, kai po nekaltos eismo situacijos nepažįstamas vyras ėmė ją lenkti, blokavo automobilį ir privertė rimtai sunerimti dėl savo saugumo.

1

Paklausta pagrindinio dalyko, kuris ją labiausiai erzina kelyje, G. Žemaitė jau turėjo aiškų atsakymą – pikti vairuotojai. Nors, kaip pati sako, ir ji nėra šventoji kelyje, tokio išpuolio nesitikėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš esu nekantri, bet kad pypinčiau ar ką parodyčiau – (tikrai retai – tv3.lt). Važiavo vyras pagrindiniu, aš iš šalutinio. Įvažiavau greičiau, jam netrukdžiau, posūkį rodžiau. O jis pradėjo mane vytis“, – tikino G. Žemaitė.

Situacija paaštrėjo ir virto rimtesne nei kasdienis nesutarimas su kitu vairuotoju. Pastarasis vyras ją ne tik prisivijo, bet ir, kaip sako gelbėtoja, draskėsi, gestikuliavo, vijosi be sustojimo. Jam ir toliau gąsdinant moterį, G. Žemaitė, net nežiūrėdama į jį, parodė vidurinį pirštą. Ir tada, kaip pati sakė, prasidėjo linksmybės.

„Jis mane blokavo, aplenkė, kalė ant stabdžių. Aš stabdau ir galvoju – viskas. Jei jis mane sustabdys, išsitrauks (už pakarpos – tv3.lt). Aš jau realiai ėmiau telefoną skambinti pareigūnams“, – atviravo ji.

„Kažkoks durnius yra“, – neslėpė emocijų kita laidos viešnia Nijolė Pareigytė.

Laidos vedėjas Paulius Garkauskas tik stebėjosi, kaip visur Gerda patenka į pavojingas situacijas:

„Žiauriai pavojingas gyvenimas, Gerda. Keliuose pavojai, darbe pavojai...visur.“

„Mane visur vaikosi pavojai“, – pridūrė G. Žemaitė.

„Vyrai... kaip keista. Užleisk moteriai kelią“, – sakė N. Pareigytė.

Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

