„Situacija tampa pavojinga“ – vilniečiai išsigandę, kad kilus nelaimei nepadėtų net tarnybos

Visgi Vilniaus miesto savivaldybė sako, kad šiuo metu išspręsti šią problemą galimybės nėra, nebent gatvę nuspręstų tvarkyti patys gyventojai.
Vilnietė Margarita Pavilnio bendruomenės forumo grupėje socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo nerimą keliančia situacija Vlado Mirono gatvėje.
Moteris paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip po lietaus šioje gatvėje susidaro kelių dešimčių metrų ilgio bala, blokuojanti eismą.
„Kreipiuosi dėl rimtos problemos mūsų rajone – V. Mirono gatvėje po lietaus nuolat stovi didžiulė bala, kuri blokuoja eismą“, – socialiniuose tinkluose rašo ji.
Vilnietės teigimu, dėl susidariusios situacijos, gatve negali pravažiuoti automobiliai, o tai ypač kelia pavojų tokiu atveju, jei prireiktų tarnybų pagalbų.
Štai moters prieš kelias dienas užfiksuotoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip su įjungtais švyturėliais privažiavęs greitosios pagalbos automobilis negali pravažiuoti pro susidariusią balą ir yra priverstas apsisukti.
„Tai jau ne tik nepatogumas, bet ir rimtas saugumo klausimas“, – pabrėžia Margarita.
Kreipėsi į savivaldybę, tačiau atsakymas nuvylė
Margarita pasakoja, kad dėl šios gatvės ir po lietaus susidarančios balos ji kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybę. Visgi pirmąjį kartą buvo gautas atsakymas, kad V. Mirono g. nepatenka į prioritetinių teritorijų sąrašą.
„Parašiau pakartotinį laišką su vaizdo įrašu, nes situacija tampa pavojinga“, – socialiniuose tinkluose teigė Margarita.
Savivaldybė sako, kad šiuo metu sutvarkyti gatvės galimybės nėra
Dėl V. Mirono g. naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. O kaip nurodė jos atstovas Gabrielius Grubinskas, ir pati savivaldybė jau yra gavusi keletą skundų dėl situacijos V. Mirono g.
Jo teigimu, gyventojai taip pat kreipėsi ir į „Grindos“ avarinę tarnybą.
„V. Mirono gatvės atkarpoje nuo Versmių gatvės iki V. Mirono g. 8 yra įrengtas lietaus nuotekų tinklas, kuris veikia tinkamai ir potvynio problemos šioje atkarpoje nesukelia. Likusioje gatvės atkarpoje kol kas lietaus nuotekų tinklo nėra. “, – dėl ko šioje gatvėje susidaro tokia bala paaiškino G. Grubinskas.
Tiesa, sostinės savivaldybės atstovas pažymi, kad anksčiau šioje atkarpoje buvo įrengti vandens surinkimo grioviai. Tačiau patys gyventojai, statydami pastatus, juos panaikino, todėl vanduo kaupiasi ne tam skirtoje vietoje, o žemiausioje gatvės vietoje, ties V. Mirono g. 16.
G. Grubinskas taip pat priduria, kad šiuo metu įrengti naujo vandens surinkimo griovio V. Mirono gatvėje galimybės nėra dėl esamų požeminių inžinerinių tinklų.
„Žemiausioje gatvės vietoje esančių privačių sklypų savininkams rekomenduota įsivertinti galimybę sklypų ribose įsirengti lietaus vandens akumuliacines talpas, drenažo sistemą ir pan.“, – pridūrė Vilniaus miesto savivaldybės atstovas.
Visgi ilgalaikiam problemos sprendimui reikėtų suprojektuoti ir įrengti lietaus nuotekų tinklą.
Tačiau G. Grubinskas pažymi, kad sostinėje vis dar yra nemažai vietovių, kuriose nėra įrengtų lietaus nuotekų tinklų.
„Siekiant racionaliai naudoti lėšas, pirmiausiai tinklai projektuojami ir įrengiami ten, kur poreikis dėl gyventojų skaičiaus, eismo intensyvumo, traukos objektų ir kitų priežasčių yra didesnis“, – tikino jis.
Tiesa, savivaldybės atstovas pridūrė, kad gyventojai turi galimybę gauti dalinį (50–70 proc.) finansavimą, jei gyventojai nuspręstų patys gerinti gatvės infrastruktūrą.
„Norintys programoje dalyvauti gyventojai turi įsipareigoti savo lėšomis parengti gatvės atnaujinimo techninį projektą. Remonto darbų atlikimą pagal parengtą projektą organizuotų savivaldybė, o programos dalyviai darbus finansuotų pagal pateiktą sąmatą“, – akcentavo G. Grubinskas.
