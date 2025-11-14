 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Situacija tampa pavojinga“ – vilniečiai išsigandę, kad kilus nelaimei nepadėtų net tarnybos

2025-11-14 13:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 13:39

Vilniaus Pavilnio rajono gyventojai pasakoja, kad dėl po liūčių susiformuojančios milžiniškos balos Vlado Mirono gatvėje visiškai sustoja automobilių eismas. Kartą dėl jos į iškvietimo vietą jau negalėjo atvykti greitosios pagalbos automobilis, todėl vietos gyventojai nerimauja, kad, kilus nelaimei, pasekmės gali būti tragiškos.

Vilniaus Pavilnio rajono gyventojai pasakoja, kad dėl po liūčių susiformuojančios milžiniškos balos Vlado Mirono gatvėje visiškai sustoja automobilių eismas. Kartą dėl jos į iškvietimo vietą jau negalėjo atvykti greitosios pagalbos automobilis, todėl vietos gyventojai nerimauja, kad, kilus nelaimei, pasekmės gali būti tragiškos.

REKLAMA
2

Visgi Vilniaus miesto savivaldybė sako, kad šiuo metu išspręsti šią problemą galimybės nėra, nebent gatvę nuspręstų tvarkyti patys gyventojai.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilnietė Margarita Pavilnio bendruomenės forumo grupėje socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo nerimą keliančia situacija Vlado Mirono gatvėje.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip po lietaus šioje gatvėje susidaro kelių dešimčių metrų ilgio bala, blokuojanti eismą.

REKLAMA

„Kreipiuosi dėl rimtos problemos mūsų rajone – V. Mirono gatvėje po lietaus nuolat stovi didžiulė bala, kuri blokuoja eismą“, – socialiniuose tinkluose rašo ji. 

Vilnietės teigimu, dėl susidariusios situacijos, gatve negali pravažiuoti automobiliai, o tai ypač kelia pavojų tokiu atveju, jei prireiktų tarnybų pagalbų.

Štai moters prieš kelias dienas užfiksuotoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip su įjungtais švyturėliais privažiavęs greitosios pagalbos automobilis negali pravažiuoti pro susidariusią balą ir yra priverstas apsisukti.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai jau ne tik nepatogumas, bet ir rimtas saugumo klausimas“, – pabrėžia Margarita.

Kreipėsi į savivaldybę, tačiau atsakymas nuvylė

Margarita pasakoja, kad dėl šios gatvės ir po lietaus susidarančios balos ji kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybę. Visgi pirmąjį kartą buvo gautas atsakymas, kad V. Mirono g. nepatenka į prioritetinių teritorijų sąrašą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Parašiau pakartotinį laišką su vaizdo įrašu, nes situacija tampa pavojinga“, – socialiniuose tinkluose teigė Margarita. 

Savivaldybė sako, kad šiuo metu sutvarkyti gatvės galimybės nėra

Dėl V. Mirono g. naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. O kaip nurodė jos atstovas Gabrielius Grubinskas, ir pati savivaldybė jau yra gavusi keletą skundų dėl situacijos V. Mirono g.

REKLAMA

Jo teigimu, gyventojai taip pat kreipėsi ir į „Grindos“ avarinę tarnybą.

„V. Mirono gatvės atkarpoje nuo Versmių gatvės iki V. Mirono g. 8 yra įrengtas lietaus nuotekų tinklas, kuris veikia tinkamai ir potvynio problemos šioje atkarpoje nesukelia. Likusioje gatvės atkarpoje kol kas lietaus nuotekų tinklo nėra. “, – dėl ko šioje gatvėje susidaro tokia bala paaiškino G. Grubinskas. 

REKLAMA

Tiesa, sostinės savivaldybės atstovas pažymi, kad anksčiau šioje atkarpoje buvo įrengti vandens surinkimo grioviai. Tačiau patys gyventojai, statydami pastatus, juos panaikino, todėl vanduo kaupiasi ne tam skirtoje vietoje, o žemiausioje gatvės vietoje, ties V. Mirono g. 16.

G. Grubinskas taip pat priduria, kad šiuo metu įrengti naujo vandens surinkimo griovio V. Mirono gatvėje galimybės nėra dėl esamų požeminių inžinerinių tinklų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Žemiausioje gatvės vietoje esančių privačių sklypų savininkams rekomenduota įsivertinti galimybę sklypų ribose įsirengti lietaus vandens akumuliacines talpas, drenažo sistemą ir pan.“, – pridūrė Vilniaus miesto savivaldybės atstovas. 

Visgi ilgalaikiam problemos sprendimui reikėtų suprojektuoti ir įrengti lietaus nuotekų tinklą.

Tačiau G. Grubinskas pažymi, kad sostinėje vis dar yra nemažai vietovių, kuriose nėra įrengtų lietaus nuotekų tinklų.

REKLAMA

„Siekiant racionaliai naudoti lėšas, pirmiausiai tinklai projektuojami ir įrengiami ten, kur poreikis dėl gyventojų skaičiaus, eismo intensyvumo, traukos objektų ir kitų priežasčių yra didesnis“, – tikino jis. 

Tiesa, savivaldybės atstovas pridūrė, kad gyventojai turi galimybę gauti dalinį (50–70 proc.) finansavimą, jei gyventojai nuspręstų patys gerinti gatvės infrastruktūrą.

„Norintys programoje dalyvauti gyventojai turi įsipareigoti savo lėšomis parengti gatvės atnaujinimo techninį projektą. Remonto darbų atlikimą pagal parengtą projektą organizuotų savivaldybė, o programos dalyviai darbus finansuotų pagal pateiktą sąmatą“, – akcentavo G. Grubinskas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų