Lietuvos jaunių bokso rinktinė Europos čempionatui rengėsi tarptautiniame turnyre Lenkijoje

Turnyro nugalėtoju tapo Gvidas Barsevičius (svorio kategorija iki 60 kg), finale aiškia persvara antrajame raunde įveikęs lenką Filipą Karczą.
Auksiniu medaliu pasidabino Kristupas Lazauskas (iki 70 kg), kuris pusfinalyje 2:1 (27:30, 29:28, 29:28) nugalėjo Lenkijos boksininką Maciejų Bochowiczių, o finale rezultatu 3:0 (30:27, 30:27, 30:27) pranoko lenką Franciszeką Holowko.
Milana Novikova (iki 52 kg) finale rezultatu 2:1 (29:28, 29:28, 28:29) nepaliko vilčių lenkei Nadiai Kosiolek ir tapo turnyro nugalėtoja.
Sidabro medalius turnyre pelnė devyni Lietuvos rinktinės sportininkai. Akvilė Šiupeniūtė (iki 54 kg) finalinėje kovoje 0:3 (27:30, 28:29, 28:29) neprilygo lenkei Aleksandrai Halbinai, o Eva Elvikytė (iki 57 kg) rezultatu 0:3 (28:29, 27:30, 28:29) neatsilaikė prieš lenkę Roksaną Szczepaniak.
Miglė Griškonytė (iki 60 kg) pusfinalyje rezultatu 3:0 (30:24, 30:24, 30:24) nugalėjo Lenkijos boksininkę Aleksandrą Krausę, bet finale 0:3 (27:30, 28:29, 27:30) nusileido lenkei Mariai Gorzelannai.
Adriana Petrukanec (iki 46 kg) finale rezultatu 0:3 (28:29, 28:29, 27:30) nusileido lenkei Oliwiai Wyczling, Amina Komar (iki 70 kg) finale 0:3 (27:30, 27:30, 26:30) neprilygo lenkei Magdalenai Lewkowicz, o Goda Aleksandravičiūtė (iki 80 kg) finale rezultatu 1:2 (29:28, 28:29, 28:29) neatsilaikė prieš lenkę Oliwią Sobanską.
Ignas Štrapėla (iki 52 kg) pusfinalyje rezultatu 2:1 (30:27, 28:29, 29:28) įveikė lenką Igorį Czerwienskį, tačiau finale 1:2 (27:30, 28:29, 29:28) nusileido lenkui Mateuszui Adamskiui. Tas pats nutiko ir su Germanu Rusiu – pusfinalyje lietuvis 3:0 (30:27, 30:27, 30:27) nugalėjo lenką Jakubą Golunskį, bet finale 0:3 (27:30, 27:30, 26:30) neprilygo lenkui Gracjanui Kolodziejui.
Matas Fedoravičius (iki 66 kg) pusfinalyje rezultatu 3:0 (29:27, 29:27, 29:27) pranoko Lenkijos sportininką Petrą Sedlaceką, tačiau finale 0:3 (27:29, 27:29, 26:30) nusileido lenkui Mikolajui Podporai.
Likę septyni lietuviai pelnė bronzos medalius. Aurelija Krasadomska (iki 63 kg) pusfinalyje rezultatu 0:3 (28:29, 27:30, 27:30) nusileido lenkei Antoninai Binieckai, Ilja Makarevičius (iki 48 kg) pusfinalyje 1:2 (28:29, 29:28, 28:29) neprilygo lenkui Filipui Szwajai, o Adas Miržinskas (iki 57 kg) pusfinalyje 0:3 (28:29, 27:30, 27:30) neatsilaikė prieš lenką Antonį Wilkoszynskį.
Kristupas Kondratas (iki 63 kg) pusfinalyje rezultatu 1:2 (27:30, 29:28, 27:30) nusileido lenkui Franciszekui Cencorai, o Pijus Duonėla (iki 75 kg) pusfinalyje 0:3 (27:30, 27:30, 27:30) neprilygo lenkui Mateuszui Kiwkai.
Edvinas Drutelis (iki 80 kg) pusfinalyje rezultatu 1:2 (29:28, 28:29, 28:29) neatsilaikė prieš lenką Aleksanderį Sikorą, o Žygimantas Dičpetris (virš 80 kg) pusfinalyje 1:2 (27:30, 29:28, 28:29) nusileido lenkui Jakubui Wojniczui.
Evelina Leščik (virš 80 kg) savo svorio kategorijoje nesulaukė varžovių, tad turnyro metu sparingavosi su Lenkijos jaunimo rinktinės sportininkėmis.
Su sportininkais turnyre dirbo vyriausiasis jaunių rinktinės treneris Marius Narkevičius (Kaunas) ir jam talkinę Aleksandras Baranovas (Vilnius), Laimonas Raibikis (Kaunas) ir Janas Ramanovskis (Vilnius). Varžybose teisėjavo lietuvis Audrius Gudomskas.
Turnyre Gdynėje iš viso dalyvavo 156 dalyviai iš šešių šalių – Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, Vengrijos ir Škotijos.
