Planuojama Vergilo Ortizo ir Jarono Enniso kova: derybos, kuriose nusileisti nenorės nei viena pusė

V. Ortizas atliko savo darbą, o boksas po truputį grįžta prie įprastos rutinos.
Po kelių dienų, kai buvo pristatyta, jog V. Ortizas gins WBC laikinąjį pirmojo vidutinio svorio (iki 154 svarų) čempiono titulą prieš E. Lubiną, šis susitikimas buvo vadinamas paskutiniu žingsniu iki laukiamiausios kovos su kitu nenugalėtu kovotoju – J. Ennisu. Vis dėlto V. Ortizo stovykla po pergalės aiškiai pabrėžė: dar liko vienas žingsnis – derybos.
Tai buvo priminimas, kaip boksas atrodė iki tol, kol Saudo Arabijos atstovas Turki Alalshikhas savo dosniais čekiais privertė kovotojus mažiau postringauti ir daugiau kovoti. V. Ortizo vadybininkai bei treneris pabrėžė, kad jie nėra priklausomi nuo J. Enniso.
„Tai gali būti puikios derybos, – po kovos portalui „BoxingScene“ sakė V. Ortizo vadybininkas Oscaras De La Hoya. – Kai sakau, kad sąlygos turi būti palankios Vergilui, tai akivaizdu. Pažiūrėkite, ką jis padarė. Pažiūrėkite, kas jis yra. V. Ortizas – pagrindinis vyras. Surengti šią kovą Las Vegase, galbūt per „Cinco de Mayo“ savaitgalį, būtų milžiniškas įvykis, bet V. Ortizas čia turi būti favoritas.“
Kadangi T. Alalshikhas prisidėjo finansuodamas naująją „Zuffa Boxing“ organizaciją, kuriai vadovauja UFC prezidentas ir generalinis direktorius Dana White’as, tokie vadybininkai kaip O. De La Hoya vis labiau suvokia, kad privalo organizuoti savo didžiuosius renginius vietinėje rinkoje, jog išliktų nepriklausomi. O tai reiškia, kad vėl į pirmą vietą iškyla rizikos bei pelningumo klausimai.
„Kol derybos bus palankios, kova įvyks, – patikino O. De La Hoya. – Visi nori ją pamatyti, todėl pinigai čia nebus problema – jų bus pakankamai.“
V. Ortizas gali pasikliauti stipria Latino sirgalių baze, o savo destruktyviu pasirodymu prieš E. Lubiną, jis dar labiau sustiprino savo reputaciją. Tuo tarpu J. Ennisas gali atsakyti, kad būtent jis yra tas, kuris jau buvo pasaulio čempionas.
O kas, jei J. Enniso vadybininkas Eddie Hearnas pareikštų, kad jo kovotojas – „pagrindinis vyras“?
„Geriau, kad to nesakytų, – atšovė O. De La Hoya. – Čia nėra abejonių, kas turi pagrindinį kovotoją. Derybos gali užtrukti, bet dienos pabaigoje V. Ortizas yra tas vyras.“
Po kovos ringe abu sportininkai stojo akis į akį. V. Ortizas, dar būdamas ringe sulaukė klausimų apie savo pergalę, bet tuomet pakvietė J. Ennisą: „Esame pasiruošę kovoti su geriausiais. „Boots“, ateik čia. Manau, kad ši kova privalo įvykti.“
J. Ennisas nedvejojo: „Tai geriausia kova visame bokse. Jis pasirodė puikiai, atrodė gerai, bet aš parodysiu pasauliui, kodėl esu geriausias. Ir jo komandai tai parodysiu. Jie čia viską kalba – jo vadybininkas Rickas Mirigianas kalba nesąmones, O. De La Hoya taip pat. Atėjo metas – už viską priversiu sumokėti. Aš įrodysiu, kad esu geriausias pasaulyje.“
Nors V. Ortizas nėra linkęs į agresyvų žodinį karą, jis juokais pripažino, kad šįkart jam padėjo patirtis iš kompiuterinių žaidimų pasaulio.
„Nieko čia niekas nemokės“, – šyptelėjo jis.
Tuomet J. Ennisas pasiūlė pasistatyti už kovą savo honorarą.
„Aš nesilažinu, bet nežadėk to, ko negali ištesėti, – atsakė V. Ortizas.
„Aš ištesėsiu viską, ką pažadu, – tęsė J. Ennisas. – Tu puikus kovotojas, atrodei įspūdingai, bet aš parodysiu pasauliui, kad esu geriausias. Turiu ką tau parodyti.“
„Turi man „taip“?“ – paklausė V. Ortizas.
„Turiu „taip“, – atsakė J. Ennisas, dairydamasis E. Hearno. – Eddie, kur tie popieriai? Kur popieriai?“
Nors žinoma, kad DAZN siekia, jog būtent V. Ortizas ir J. Ennisas kovotų kitą kartą, „Golden Boy Promotions“ prezidentas Erikas Gomesas pabrėžė: „DAZN nenustato, su kuo mes kovojame. Sprendžiame mes.“
Po šios pergalės prieš E. Lubiną, kuris iki šiol buvo pralaimėjęs tik buvusiam absoliučiam čempionui Jermellui Charlo ir dabartiniam WBC čempionui Sebastianui Fundorai, „Golden Boy“ siekė aiškiai parodyti – būtent jų kovotojas dabar viršūnėje.
Tarp žiūrovų buvo ir pats J. Charlo, taip pat J. Ennisas bei dar vienas galimas V. Ortizo varžovas, kurį galima panaudoti kaip derybinį svertą – buvęs trijų diržų pusvidutinio svorio čempionas Errolas Spence‘as jaunesnysis.
Net ir pats V. Ortizas, ne kartą sakęs, kad nori „kovoti su geriausiais“, pripažino, jog 154 svarų kategorijoje realiausias varžovas, galintis atvesti jį į jo svajonių areną – Dalaso „Cowboys“ AT&T stadioną – yra E. Spence‘as.
„Jei derybos bus nepalankios, visada galime rinktis E. Spence‘ą arba S. Fundorą“, – tiesiai pasakė O. De La Hoya.
Treneris Robertas Garcia tam pritarė: galimybių spektras prieš V. Ortizą – įspūdingas.
„Mes esame privalomasis varžovas S. Fundorai... E. Spence‘as buvo čia, J. Charlo buvo čia, J. Ennisas buvo čia, – sakė R. Garcia. – Vergilas tapo tuo, kurio nori visi.“
R. Garcia taip pat paminėjo WBO čempioną Xanderį Zayasą, kuris metų pradžioje pats pareiškė norą kovoti su V. Ortizu.
„Galėtume surengti penkias ar šešias dideles kovas. Dabar – tobulas momentas Vergilui tapti mokamos transliacijos žvaigžde, – kalbėjo R. Garcia. – Jis tas, kuriam visi nori mesti iššūkį, nes tai didžiausia įmanoma kova jiems. Turime variantų – jei tai „Boots“ – puiku, bet lygiai taip pat tinka E. Spence‘as, J. Charlo, S. Fundora ar X. Zayasas. Tai pavers jį tikra žvaigžde.“
Pats V. Ortizas pridūrė, kad tradicinis bokso savaitgalis – „Cinco de Mayo“ – būtų „tobula data perimti sceną...“
Vis dėlto klausimas, kas stovės priešingoje ringo pusėje, iš beveik garantuoto tapo derybų objektu.
Paklaustas, ar sirgaliai nebus apgauti, jei dėmesys šiek tiek pasitrauks nuo J. Enniso, R. Garcia atsakė: „Na, ar tai bus J. Ennisas, ar kas nors kitas – šioje kategorijoje yra bent penki labai rimti vardai. Mes neturime vaikytis vieno. Atrodo, kad dabar visi vejasi mus. Mes – tas vardas. Tas vienintelis.“
