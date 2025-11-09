Vergilas Ortizas per du raundus užbaigė Ericksono Lubino viltis ir stojo į akistatą su Jaronu Ennisu

OMGGG!!! VERGILLLLL!!!! 😱— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 9, 2025
Vergil Ortiz Jr. STOPS Erickson Lubin in round 2!
V. Ortizas be vargo dominavo prieš E. Lubiną, kuris, kaip manyta, turėjo tapti rimtu iššūkiu WBC laikinojo pirmojo vidutinio svorio kategorijos čempionui. Tačiau kova virto vienpusišku pasirodymu, pasibaigusiu žiauriu nokautu. V. Ortizas, vos spėjęs suprakaituoti, nedelsdamas po kovos iškvietė J. Ennisą į ringą ir aiškiai pasakė, kad būtent ši dvikova bus viena laukiamiausių 2026 metais.
𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢 🍿
Jaron "Boots" Ennis vs. Vergil Ortiz Jr.
„Esame pasirengę kovoti su geriausiais. „Bootsai“, ateik čia“, –V. Ortizas kreipėsi į J. Ennisą, kuris sėdėjo prie ringo kartu su vadybininku Eddie Hearnu.
Praėjusį mėnesį svorio kategorijoje iki 154 svarų debiutavęs J. Ennisas pirmame raunde nokautavo Uismą Limą, o šį kartą po V. Ortizo kvietimo pats įžengė į ringą stoti akis į akį su būsimu varžovu.
„Tai kova, kuri privalo įvykti“, – sakė V. Ortizas.
J. Ennisas nesitraukė ir priėmė iššūkį.
„Tai geriausia kova visame bokse, – sakė J. Ennisas. – Jis atrodė gerai, bet aš parodysiu pasauliui, kodėl esu geriausias.“
Abu nepralaimėję kovotojai šmaikštavo tarpusavyje, o J. Ennisas paragino V. Ortizą dėl kovos sudaryti lažybas.
„Aš nesilažinu, bet neduok pažadų, kurių negalėsi ištesėti“, – atsakė V. Ortizas.
27-erių V. Ortizo pasirodymas dar labiau sustiprino susidomėjimą būsima dvikova. Jis nuo pirmųjų sekundžių spaudė varžovą, varydamas E. Lubiną prie virvių tvirtu „jab‘u“ ir smūgiais į korpusą.
Kairiarankis E. Lubinas pernelyg dažnai laikėsi prie virvių ir už tai skaudžiai sumokėjo antrajame raunde, kai V. Ortizas paleido įvairių galingų smūgių seriją. Po dviejų dešinių rankų smūgių E. Lubinas nuleido rankas, o ant kojų jį išlaikė tik virvės – teisėjas sustabdė kovą.
E. Lubinas per visą kovą pataikė vos tris smūgius. V. Ortizas, atvirkščiai, buvo itin tikslus – 25 iš 41 jo smūgio pasiekė tikslą.
„Nebuvo daug ką vertinti – tiesiog pasinaudojau jo klaidomis“, – sakė V. Ortizas.
Nors V. Ortizas atliko savo darbą, visą savaitę kalbėta tik apie viena – ar įvyks jo ir J. Enniso dvikova. Šios kalbos tęsėsi jau daugiau nei metus.
Tačiau sprendžiant iš to, kaip abu kovotojai po kovos iškart susitiko ringe, bei iš to, kad jų vadybininkai – Eddie Hearnas ir Oscaras De La Hoya – taip pat pasisakė už šios kovos organizavimą, panašu, kad bokso pasauliui ilgai laukti nebereikės.
30-mečiui E. Lubinui tai buvo jau trečiasis pralaimėjimas nokautu arba techniniu nokautu per dvylika profesionalo karjeros metų.
2022-ųjų balandį po devynių įtemptų raundų jį sustabdė Sebastianas Fundora. Tąsyk E. Lubinas po nokdauno antrajame raunde pats pasiuntė S. Fundorą į nokdauną septintajame, tačiau tuometinis treneris Kevinas Cunninghamas nutraukė kovą prieš dešimtąjį raundą dėl stipriai patinusio savo kovotojo veido.
2017 metų spalį E. Lubiną vienu dešinės rankos smūgiu pirmame raunde nokautavo Jermellas Charlo, kuris tuo metu turėjo WBC pirmojo vidutinio svorio čempiono titulą.
