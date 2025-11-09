 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis susidūrė su sunkumais rungtynėse prieš „Cavaliers“

2025-11-09 08:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 08:37

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) vieną blankesnių mačų sužaidė Matas Buzelis.

M.Buzeliui rungtynės nesusiklostė (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) vieną blankesnių mačų sužaidė Matas Buzelis.

REKLAMA
0

Lietuvio atstovaujami Čikagos „Bulls“ (6/3) išvykoje 122:128 (29:32, 43:24, 26:40, 24:32) nusileido Klivlando „Cavaliers“ (7/3).

„Buliai“ rungtynes pradėjo solidžiau, o prieš pat ilgąją pertrauką atsiplėšė 19 taškų skirtumu (72:53). Situaciją jie kontroliavo ir likus žaisti mažiau nei dvi minutes (122:116), bet darbo užbaigti nesugebėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Donovanas Mitchellas savarankiškai surinko aštuonis taškus paeiliui, o puolime įstrigę svečiai tik stebėjo, kaip šeimininkų pergalę baudų metimais įtvirtina De’Andre Hunteris ir Jaylonas Tysonas.

REKLAMA
REKLAMA

M.Buzelis per 18 minučių surinko 4 taškus (1/3 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, 3 klaidas ir 4 pražangas.

REKLAMA

Strigęs lietuvis ant suolo sėdo dar likus žaisti 11 minučių ir iki finalinės sirenos pakeltas nuo jo nebuvo.

Penkerius metus Klivlande praleidęs ir tik vasarą į Čikagos klubą persikėlęs Isaacas Okoro puikiai pažįstamoje arenoje buvo ryškus – 33 minutės, 19 taškų (2/3 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 4 atkovoti bei prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

„Buliai“ rado net septynis dviženklininkus, bet pergalei to nepakako.

Tuo tarpu nugalėtojų gretose išsiskyrė D.Mitchellas – 35 minutės, 29 taškai (5/12 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

„Cavaliers“ į pergalę žengė suklysdami vos 9 kartus, o svečių neišgelbėjo net ir 45 procentų taiklumu mesti tritaškiai (13/29).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Čikagoje netrukus lankysis San Antonijaus „Spurs“ (7/2), o „kavalieriai“ net du artimiausius mačus sužais Majamyje.

„Bulls“: Isaacas Okoro 19 (4 atk. kam., 3/4 tritaškių), Jalenas Smithas 18 (11 atk. kam., 4 rez. perd., 4/4 tritaškių), Tre Jonesas 17 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), Kevinas Huerteris ir Joshas Giddey (9 atk. kam., 6 rez. perd.) po 15, Ayo Dosunmu 14, Patrickas Williamsas 11 (3/4 tritaškių), Nikola Vučevičius 9 (4/11 metimų), Matas Buzelis 4 (4 atk. kam., 1/6 metimų).

„Cavaliers“: De’Andre Hunteris (4/8 tritaškių) ir Donovanas Mitchellas (6 atk. kam., 6 rez. perd., 5/12 tritaškių) po 29, Evanas Mobley 24 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Jaylonas Tysonas 17 (7 atk. kam.), Jarrettas Allenas 11, Samas Merrillas 8 (8 rez. perd.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų