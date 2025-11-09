Buzelis susidūrė su sunkumais rungtynėse prieš „Cavaliers“

Lietuvio atstovaujami Čikagos „Bulls“ (6/3) išvykoje 122:128 (29:32, 43:24, 26:40, 24:32) nusileido Klivlando „Cavaliers“ (7/3).
„Buliai“ rungtynes pradėjo solidžiau, o prieš pat ilgąją pertrauką atsiplėšė 19 taškų skirtumu (72:53). Situaciją jie kontroliavo ir likus žaisti mažiau nei dvi minutes (122:116), bet darbo užbaigti nesugebėjo.
Donovanas Mitchellas savarankiškai surinko aštuonis taškus paeiliui, o puolime įstrigę svečiai tik stebėjo, kaip šeimininkų pergalę baudų metimais įtvirtina De’Andre Hunteris ir Jaylonas Tysonas.
M.Buzelis per 18 minučių surinko 4 taškus (1/3 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, 3 klaidas ir 4 pražangas.
Strigęs lietuvis ant suolo sėdo dar likus žaisti 11 minučių ir iki finalinės sirenos pakeltas nuo jo nebuvo.
Penkerius metus Klivlande praleidęs ir tik vasarą į Čikagos klubą persikėlęs Isaacas Okoro puikiai pažįstamoje arenoje buvo ryškus – 33 minutės, 19 taškų (2/3 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 4 atkovoti bei prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.
„Buliai“ rado net septynis dviženklininkus, bet pergalei to nepakako.
Tuo tarpu nugalėtojų gretose išsiskyrė D.Mitchellas – 35 minutės, 29 taškai (5/12 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
„Cavaliers“ į pergalę žengė suklysdami vos 9 kartus, o svečių neišgelbėjo net ir 45 procentų taiklumu mesti tritaškiai (13/29).
Čikagoje netrukus lankysis San Antonijaus „Spurs“ (7/2), o „kavalieriai“ net du artimiausius mačus sužais Majamyje.
„Bulls“: Isaacas Okoro 19 (4 atk. kam., 3/4 tritaškių), Jalenas Smithas 18 (11 atk. kam., 4 rez. perd., 4/4 tritaškių), Tre Jonesas 17 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), Kevinas Huerteris ir Joshas Giddey (9 atk. kam., 6 rez. perd.) po 15, Ayo Dosunmu 14, Patrickas Williamsas 11 (3/4 tritaškių), Nikola Vučevičius 9 (4/11 metimų), Matas Buzelis 4 (4 atk. kam., 1/6 metimų).
„Cavaliers“: De’Andre Hunteris (4/8 tritaškių) ir Donovanas Mitchellas (6 atk. kam., 6 rez. perd., 5/12 tritaškių) po 29, Evanas Mobley 24 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Jaylonas Tysonas 17 (7 atk. kam.), Jarrettas Allenas 11, Samas Merrillas 8 (8 rez. perd.).
