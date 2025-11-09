Lionelis Messi vedė „Inter“ į kitą atkrintamųjų etapą, pasiekė 400 rezultatyvių perdavimų atžymą

Lionelio Messi į priekį vedina komanda užtikrintai 4:0 sutriuškino „Nashville FC“ ir laimėjo seriją 2-1.
Argentinietis jau nuo rungtynių pradžios ėmėsi iniciatyvos. 10-ąją minutę po perimto kamuolio jis prasibrovė tarp kelių varžovų ir žemu smūgiu iš toli atidarė įvarčių sąskaitą rungtynėse.
Dar pirmajame kėlinyje L. Messi padvigubino savo ekipos pranašumą. Šį kartą jis sulaukė puikaus Mateo Silvetti perdavimo, po kurio jam beliko pasiųsti kamuolį į tuščius vartus.
Sustoti L. Messi nesiruošė ir po pertraukos. Jis du kartus asistavo Tadeo Allendės įvarčiams.
Po šių rungtynių L. Messi pasiekė 400 rezultatyvių perdavimų atžymą. Iki visų laikų rekordo, kurio savininkas Ferencas Puskas, jam trūksta vos keturių asistavimų komandos draugams.
Ketvirtfinalio etape „Inter“ kausis su „FC Cincinnati“.
