 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Lionelis Messi vedė „Inter“ į kitą atkrintamųjų etapą, pasiekė 400 rezultatyvių perdavimų atžymą

2025-11-09 08:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 08:04

JAV MLS pirmenybėse į kitą atkrintąmųjų varžybų etapą žengė Majamio „Inter“.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

JAV MLS pirmenybėse į kitą atkrintąmųjų varžybų etapą žengė Majamio „Inter“.

REKLAMA
0

Lionelio Messi į priekį vedina komanda užtikrintai 4:0 sutriuškino „Nashville FC“ ir laimėjo seriją 2-1.

Argentinietis jau nuo rungtynių pradžios ėmėsi iniciatyvos. 10-ąją minutę po perimto kamuolio jis prasibrovė tarp kelių varžovų ir žemu smūgiu iš toli atidarė įvarčių sąskaitą rungtynėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar pirmajame kėlinyje L. Messi padvigubino savo ekipos pranašumą. Šį kartą jis sulaukė puikaus Mateo Silvetti perdavimo, po kurio jam beliko pasiųsti kamuolį į tuščius vartus.

REKLAMA
REKLAMA

Sustoti L. Messi nesiruošė ir po pertraukos. Jis du kartus asistavo Tadeo Allendės įvarčiams.

Po šių rungtynių L. Messi pasiekė 400 rezultatyvių perdavimų atžymą. Iki visų laikų rekordo, kurio savininkas Ferencas Puskas, jam trūksta vos keturių asistavimų komandos draugams.

Ketvirtfinalio etape „Inter“ kausis su „FC Cincinnati“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų