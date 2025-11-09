 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A"

„Milan“ išbarstė dviejų įvarčių persvarą ir su „Parma“ sužaidė lygiosiomis

2025-11-09 00:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 00:47

Italijos „Serie A“ pirmenybėse nesėkmingai pasirodė „Milan“ klubas.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A“ pirmenybėse nesėkmingai pasirodė „Milan“ klubas.

0

Išvykoje „Milan“ neišlaikė pranašumo ir dvikovą su „Parma“ baigė lygiosiomis 2:2.

Rungtynių pradžia „Milan“ klubui buvo labai sėkminga. Jau 25-ąją minutę jie turėjo dviejų įvarčių pranašumą. Po Alexio Saelemaekerio įvarčio bei Rafaelio Leao realizuoto baudinio jie pirmavo 2:0.

Visgi, išlaikyti persvaros svečiams nepavyko. Paskutinę pirmojo kėlinio minutę rezultatą sušvelnino Adrianas Bernabe, o Enrico Del Prato po pertraukos atstatė lygybę.

Prarasti taškai neleido „Milan“ tapti vienvaldžiais „Serie A“ lyderiais.

