„Milan“ išbarstė dviejų įvarčių persvarą ir su „Parma“ sužaidė lygiosiomis

Išvykoje „Milan“ neišlaikė pranašumo ir dvikovą su „Parma“ baigė lygiosiomis 2:2.
Rungtynių pradžia „Milan“ klubui buvo labai sėkminga. Jau 25-ąją minutę jie turėjo dviejų įvarčių pranašumą. Po Alexio Saelemaekerio įvarčio bei Rafaelio Leao realizuoto baudinio jie pirmavo 2:0.
Visgi, išlaikyti persvaros svečiams nepavyko. Paskutinę pirmojo kėlinio minutę rezultatą sušvelnino Adrianas Bernabe, o Enrico Del Prato po pertraukos atstatė lygybę.
Prarasti taškai neleido „Milan“ tapti vienvaldžiais „Serie A“ lyderiais.
