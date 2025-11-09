 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jokičiaus eilinis trigubas dublis ir Valančiūno indėlis vedė „Nuggets“ į pergalę

2025-11-09 08:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 08:11

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau sėkmingai žygiuoja Denverio „Nuggets“ (7/2).

J.Valančiūnas ir N.Jokičius pažaidė kartu (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau sėkmingai žygiuoja Denverio „Nuggets“ (7/2).

REKLAMA
0

Jono Valančiūno atstovaujamas klubas namie 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18) nugalėjo Indianos „Pacers“ (1/8).

Lygi kova vyko tik dešimt pirmųjų minučių (19:18), po kurių šeimininkai surengė spurtą 14:0 (33:18), o vėliau net ir kiek susvyravę (64:61) neleido suabejoti savo pergale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuggets“ vedliu išliko Nikola Jokičius – 32 minutės, 32 taškai (9/13 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 11/12 baudų metimų), 14 atkovotų, perimtas ir 8 prarasti kamuoliai, 14 rezultatyvių perdavimų bei 4 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

Serbui tai buvo jau šeštasis trigubas dublis per devynis susitikimus.

Nuo suolo jį keitęs J.Valančiūnas per 14 minučių surinko 6 taškus (3/6 dvitaškių), 5 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką, klaidą ir 2 pražangas. Lietuvio minutes „Nuggets“ laimėjo 13 taškų skirtumu, serbo – 9.

REKLAMA

„Grynuoliai“ dominavo net ir neturėdami kelių svarbių žaidėjų – Jamalą Murray’ų sustabdė blauzdos skausmai, Aaronas Gordonas susižeidė šlaunį. Tiesa, pastarasis net ir sėdėdamas ant suolo gavo techninę pražangą.

Denverio klubui tai buvo jau šeštasis susitikimas namie ir visi jie baigėsi pergalėmis. Tuo tarpu be Tyrese’o Haliburtono savęs nerandantys „Pacers“ išlieka nelaimėję išvykose (0/4).

REKLAMA
REKLAMA

Ryškiausias Indianos komandoje buvo Aaronas Nesmithas – 26 minutės, 25 taškai (4/6 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 8/8 baudų metimų), atkovotas, 4 perimti ir prarastas kamuolys bei 3 pražangos.

„Pacers“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 43:55, o tritaškius metė vos 22 procentų taiklumu (8/36).

Atsitiesti Indianapolio klubas mėgins San Fransiske, „Nuggets“ keliauja į Sakramentą.

„Pacers“: Aaronas Nesmithas 25 (4 per. kam., 3/4 tritaškių), Andrew Nembhardas 22 (5 rez. perd., 2/10 tritaškių), Pascalis Siakamas 14 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 5/16 metimų), Jarace’as Walkeris 8 (5 atk. kam.).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nuggets“: Nikola Jokičius 32 (14 atk. kam., 14 rez. perd., 10/14 metimų), Timas Hardaway’us 17 (4 rez. perd., 5/9 tritaškių), Peytonas Watsonas 16 (7 atk. kam., 3 per. kam.), Julianas Strawtheris (6 atk. kam.) ir Cameronas Johnsonas (4 rez. perd.) po 12, Christianas Braunas 8 (5 atk. kam.), Spenceris Jonesas, Jonas Valančiūnas (5 atk. kam.) ir Bruce’as Brownas (7 atk. kam.) po 6.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
N.Jokičius buvo nesulaikomas (Scanpix nuotr.)
Lietuviškoje akistatoje – kosminis Jokičiaus pasirodymas ir Valančiūno pergalė prieš Jakučionį (1)
J.Valančiūnas debiutavo su „Nuggets“ marškinėliais (Scanpix nuotr.)
Valančiūno debiute „Nuggets“ komandoje: puolėjo tritaškių rekordas ir Jokičiaus trigubas dublis
J.Valančiūnas apšyla kojas Denverio ekipoje (Scanpix nuotr.)
J.Valančiūnas buvo arti dvigubo dublio pergalingame NBA mače prieš „Clippers“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų