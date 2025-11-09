Jokičiaus eilinis trigubas dublis ir Valančiūno indėlis vedė „Nuggets“ į pergalę

Jono Valančiūno atstovaujamas klubas namie 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18) nugalėjo Indianos „Pacers“ (1/8).
Lygi kova vyko tik dešimt pirmųjų minučių (19:18), po kurių šeimininkai surengė spurtą 14:0 (33:18), o vėliau net ir kiek susvyravę (64:61) neleido suabejoti savo pergale.
„Nuggets“ vedliu išliko Nikola Jokičius – 32 minutės, 32 taškai (9/13 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 11/12 baudų metimų), 14 atkovotų, perimtas ir 8 prarasti kamuoliai, 14 rezultatyvių perdavimų bei 4 pražangos.
Serbui tai buvo jau šeštasis trigubas dublis per devynis susitikimus.
Nuo suolo jį keitęs J.Valančiūnas per 14 minučių surinko 6 taškus (3/6 dvitaškių), 5 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką, klaidą ir 2 pražangas. Lietuvio minutes „Nuggets“ laimėjo 13 taškų skirtumu, serbo – 9.
„Grynuoliai“ dominavo net ir neturėdami kelių svarbių žaidėjų – Jamalą Murray’ų sustabdė blauzdos skausmai, Aaronas Gordonas susižeidė šlaunį. Tiesa, pastarasis net ir sėdėdamas ant suolo gavo techninę pražangą.
Denverio klubui tai buvo jau šeštasis susitikimas namie ir visi jie baigėsi pergalėmis. Tuo tarpu be Tyrese’o Haliburtono savęs nerandantys „Pacers“ išlieka nelaimėję išvykose (0/4).
Ryškiausias Indianos komandoje buvo Aaronas Nesmithas – 26 minutės, 25 taškai (4/6 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 8/8 baudų metimų), atkovotas, 4 perimti ir prarastas kamuolys bei 3 pražangos.
„Pacers“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 43:55, o tritaškius metė vos 22 procentų taiklumu (8/36).
Atsitiesti Indianapolio klubas mėgins San Fransiske, „Nuggets“ keliauja į Sakramentą.
„Pacers“: Aaronas Nesmithas 25 (4 per. kam., 3/4 tritaškių), Andrew Nembhardas 22 (5 rez. perd., 2/10 tritaškių), Pascalis Siakamas 14 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 5/16 metimų), Jarace’as Walkeris 8 (5 atk. kam.).
„Nuggets“: Nikola Jokičius 32 (14 atk. kam., 14 rez. perd., 10/14 metimų), Timas Hardaway’us 17 (4 rez. perd., 5/9 tritaškių), Peytonas Watsonas 16 (7 atk. kam., 3 per. kam.), Julianas Strawtheris (6 atk. kam.) ir Cameronas Johnsonas (4 rez. perd.) po 12, Christianas Braunas 8 (5 atk. kam.), Spenceris Jonesas, Jonas Valančiūnas (5 atk. kam.) ir Bruce’as Brownas (7 atk. kam.) po 6.
