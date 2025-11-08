Karjeros pasirodymą surengęs buvęs žalgirietis nepaliko šansų „Kings“

Domantas Sabonis praleido antrą mačą iš eilės, nes susitrenkė šonkaulius.
„Thunder“ gretose buvęs žalgirietis išsiskyrė 33 taškais, 19 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyviais perdavimais. Jam tai geriausias karjeros vakaras Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
Isaiah Hartenstein BALLED OUT in Sac-Town 💪
⛈️ 33 PTS (career-high)
⛈️ 19 REB
⛈️ 14-17 FGM (82.4 FG%)
⛈️ 3 BLK
The FIRST @okcthunder player with 30+ PTS and 15+ REB on 75+ FG% in the franchise's OKC era! pic.twitter.com/VMi3LaCd5gREKLAMAREKLAMA— NBA (@NBA) November 8, 2025
30 taškų taip pat pridėjo Shai‘us Gilgeousas-Alexanderis, 18 – Ajay‘us Mitchellas, 15 – Casonas Wallace‘as, 14 – Isaiah Joe.
„Kings“ 24 taškus pelnė Russellas Westbrookas (9 rez. perd., 6 atk. kam.), 18 – DeMaras DeRozanas, 16 – Drew Eubanksas, 15 – Malikas Monkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!