  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karjeros pasirodymą surengęs buvęs žalgirietis nepaliko šansų „Kings“

2025-11-08 08:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 08:50

Isaiah Hartensteinas surengė karjeros pasirodymą ir taip Oklahomos „Thunder“ (9/1) ekipa svečiuose 132:101 (30:32, 40:24, 28:27, 34:18) sutriuškino Sakramento „Kings“ (3/6) klubą.

I.Hartensteinas dominavo (Scanpix nuotr.)

Isaiah Hartensteinas surengė karjeros pasirodymą ir taip Oklahomos „Thunder" (9/1) ekipa svečiuose 132:101 (30:32, 40:24, 28:27, 34:18) sutriuškino Sakramento „Kings" (3/6) klubą.

0

Domantas Sabonis praleido antrą mačą iš eilės, nes susitrenkė šonkaulius.

„Thunder“ gretose buvęs žalgirietis išsiskyrė 33 taškais, 19 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyviais perdavimais. Jam tai geriausias karjeros vakaras Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

30 taškų taip pat pridėjo Shai‘us Gilgeousas-Alexanderis, 18 – Ajay‘us Mitchellas, 15 – Casonas Wallace‘as, 14 – Isaiah Joe.

„Kings“ 24 taškus pelnė Russellas Westbrookas (9 rez. perd., 6 atk. kam.), 18 – DeMaras DeRozanas, 16 – Drew Eubanksas, 15 – Malikas Monkas.

