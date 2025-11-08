Puikus Buzelis pralaimėjo dominavusiam Antetokounmpo

M.Buzelis per 36 minutes pelnė 20 taškų (6/7 dvit., 2/6 trit., 2/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, 3 kartus klydo, kartą prasižengė.
„Bulls“ kovoje laikėsi kiek daugiau nei pusę rungtynių. Po pertraukos „Bucks“ vis pabandydavo atitrūkti (73:61), o galiausiai „Bulls“ gale paleido galimybę kovoti dėl pergalės.
Tai taip pat buvo NBA taurės mačas. Žvelgiant tik į juos, „Bucks“ nepralaimi grupių etape jau trejus metus – tai devinta pergalė iš eilės.
Giannis Antetokounmpo nukalė pergalę „Bucks“, nes pelnė 41 tašką, atkovojo 15 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
„Bulls“: Matas Buzelis 20, Tre Jonesas 17, Nikola Vučevičius ir Joshas Giddey (14 rez. perd., 7 atk. kam.) – po 16, Kevinas Huerteris 13.
„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 41 (15 atk. kam., 9 rez. perd.), Mylesas Turneris 23 (8 atk. kam.), Ryanas Rollinsas 20, Kyle‘as Kuzma (8 atk. kam.) ir Cole‘as Anthony – po 11.
Kiti rezultatai:
Orlando „Magic“ 123:110 Bostono „Celtics“
Vašingtono „Wizards“ 114:148 Klivlando „Cavaliers“
Atlantos „Hawks“ 97:109 Toronto „Raptors“
Bruklino „Nets“ 107:125 Detroito „Pistons“
San Antonijaus „Spurs“ 121:110 Hjustono „Rockets“
Memfio „Grizzlies“ 118:104 Dalaso „Mavericks“
Majamio „Heat“ 126:108 Šarlotės „Hornets“
Minesotos „Timberwolves“ 137:97 Jutos „Jazz“
Denverio „Nuggets“ 129:104 San Fransisko „Golden State Warriors“
Sakramento „Kings“ 101:132 Oklahomos „Thunder“
