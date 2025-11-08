 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Puikus Buzelis pralaimėjo dominavusiam Antetokounmpo

2025-11-08 08:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 08:20

Matas Buzelis įrodinėja savo vertę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), tiesa, pergalės pasiekti nepavyko. Čikagos „Bulls“ (6/2) išvykoje 110:126 (25:23, 27:30, 28:32, 30:41) nusileido Milvokio „Bucks“ (6/3) klubui.

M.Buzelis žaidė puikiai (Scanpix nuotr.)

0

M.Buzelis per 36 minutes pelnė 20 taškų (6/7 dvit., 2/6 trit., 2/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, 3 kartus klydo, kartą prasižengė.

„Bulls“ kovoje laikėsi kiek daugiau nei pusę rungtynių. Po pertraukos „Bucks“ vis pabandydavo atitrūkti (73:61), o galiausiai „Bulls“ gale paleido galimybę kovoti dėl pergalės.

Tai taip pat buvo NBA taurės mačas. Žvelgiant tik į juos, „Bucks“ nepralaimi grupių etape jau trejus metus – tai devinta pergalė iš eilės.

Giannis Antetokounmpo nukalė pergalę „Bucks“, nes pelnė 41 tašką, atkovojo 15 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

„Bulls“: Matas Buzelis 20, Tre Jonesas 17, Nikola Vučevičius ir Joshas Giddey (14 rez. perd., 7 atk. kam.) – po 16, Kevinas Huerteris 13.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 41 (15 atk. kam., 9 rez. perd.), Mylesas Turneris 23 (8 atk. kam.), Ryanas Rollinsas 20, Kyle‘as Kuzma (8 atk. kam.) ir Cole‘as Anthony – po 11.

Kiti rezultatai:

Orlando „Magic“ 123:110 Bostono „Celtics“

Vašingtono „Wizards“ 114:148 Klivlando „Cavaliers“

Atlantos „Hawks“ 97:109 Toronto „Raptors“

Bruklino „Nets“ 107:125 Detroito „Pistons“

San Antonijaus „Spurs“ 121:110 Hjustono „Rockets“

Memfio „Grizzlies“ 118:104 Dalaso „Mavericks“

Majamio „Heat“ 126:108 Šarlotės „Hornets“

Minesotos „Timberwolves“ 137:97 Jutos „Jazz“

Denverio „Nuggets“ 129:104 San Fransisko „Golden State Warriors“

Sakramento „Kings“ 101:132 Oklahomos „Thunder“

