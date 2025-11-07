 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūnas pasirašė naują sutartį „Nuggets“ – garantavo sau milijoninę sumą

2025-11-07 10:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 10:00

Denverio „Nuggets“ naujai persirašė kontraktą su aukštaūgiu iš Lietuvos Jonu Valančiūnu.

J.Valančiūnas persirašė kontraktą (Scanpix nuotr.)

Denverio „Nuggets" naujai persirašė kontraktą su aukštaūgiu iš Lietuvos Jonu Valančiūnu.

0

Jake'as Fischeris skelbia, kad tarpsezoniu Denverio klube atsidūrusiam 33 metų 211 cm ūgio vidurio puolėjui buvo garantuotas 2 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių uždarbis ir 2026–2027 metų sezonui.

Tai reiškia, kad jeigu „Nuggets“ ar komandą, į kurią lietuvis būtų išmainytas, nutrauktų kontraktą J.Valančiūnui vis tiek būtų išmokėti 2 milijonai dolerių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Denverio komanda su nauju kontraktu gavo daugiau lankstumo mainams, kadangi aukštaūgio garantuota sutartis dabar galios iki 2026 metų liepos 8 dienos, o ne iki birželio 29, kaip ankstesniame variante.

Tai suteikia daugiau terpės įtraukti vidurio puolėjo kontraktą į galimus mainus.

Jeigu iki liepos 8 dienos J.Valančiūnas nebus išmainytas, tuomet Denverio klubas galės spręsti, ką daryti su jo sutartimi 2026–2027 metų sezonui.

