Valančiūnas pasirašė naują sutartį „Nuggets“ – garantavo sau milijoninę sumą

Jake'as Fischeris skelbia, kad tarpsezoniu Denverio klube atsidūrusiam 33 metų 211 cm ūgio vidurio puolėjui buvo garantuotas 2 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių uždarbis ir 2026–2027 metų sezonui.
Tai reiškia, kad jeigu „Nuggets“ ar komandą, į kurią lietuvis būtų išmainytas, nutrauktų kontraktą J.Valančiūnui vis tiek būtų išmokėti 2 milijonai dolerių.
Denverio komanda su nauju kontraktu gavo daugiau lankstumo mainams, kadangi aukštaūgio garantuota sutartis dabar galios iki 2026 metų liepos 8 dienos, o ne iki birželio 29, kaip ankstesniame variante.
Tai suteikia daugiau terpės įtraukti vidurio puolėjo kontraktą į galimus mainus.
Jeigu iki liepos 8 dienos J.Valančiūnas nebus išmainytas, tuomet Denverio klubas galės spręsti, ką daryti su jo sutartimi 2026–2027 metų sezonui.
