NBA vicečempionai atsisveikino su McClungu ir stiprina sudėtį Morrisu

26-erių M.McClungas pastaruosius trejus metus laimėjo NBA dėjimų konkursą, o su „Pacers“ buvo pasirašęs negarantuotą sutartį. 188 cm gynėjas šį sezoną spėjo sužaisti trejas rungtynes ir per 11 minučių turėjo 6,3 taško vidurkį.
191 cm ūgio 30-metis M.Morrisas pernai su Finikso „Suns“ marškinėliais per 13 minučių fiksavo 5,2 taško, 1,5 atkovoto kamuolio ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
