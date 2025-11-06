 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA vicečempionai atsisveikino su McClungu ir stiprina sudėtį Morrisu

2025-11-06 22:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 22:33

Indianos „Pacers“ atleido Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) „Oro karalių“ Macą McClungą ir kviečiasi Monte Morrisą, skelbia ESPN.

M.McClungas Indianoje neužsibuvo (Scanpix nuotr.)

Indianos „Pacers“ atleido Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) „Oro karalių“ Macą McClungą ir kviečiasi Monte Morrisą, skelbia ESPN.

REKLAMA
0

26-erių M.McClungas pastaruosius trejus metus laimėjo NBA dėjimų konkursą, o su „Pacers“ buvo pasirašęs negarantuotą sutartį. 188 cm gynėjas šį sezoną spėjo sužaisti trejas rungtynes ir per 11 minučių turėjo 6,3 taško vidurkį.

191 cm ūgio 30-metis M.Morrisas pernai su Finikso „Suns“ marškinėliais per 13 minučių fiksavo 5,2 taško, 1,5 atkovoto kamuolio ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų