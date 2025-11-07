 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Italijoje Bendžius ir Olisevičius nenublanko

2025-11-07 23:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 23:59

Penktadienio vakarą Italijoje vyko dvejos rungtynės, kuriose žaidė lietuviai.

E.Bendžius pelnė 13 taškų

Penktadienio vakarą Italijoje vyko dvejos rungtynės, kuriose žaidė lietuviai.

0

Udinės „Apu“ (1/5) su Eimantu Bendžiumi namie 87:94 (17:23, 23:13, 22:26, 25:32) nusileido Venecijos „Umana Reyer“ (4/2) klubui.

E.Bendžius per 26 minutes įmetė 13 taškų (3/7 dvit., 1/3 trit., 4/5 baud.), atkovojo 6 kamuolius, sykį klydo, provokavo 4 pražangas ir tiek pat sykių prasižengė bei rinko 9 naudingumo balus.

Jo komandai 19 taškų pelnė D.J.Brewtonas (10 atk. kam.), laimėtojams 29 pridėjo Kyle‘as Wiltjeras.

Tuo tarpu Osvaldo Olisevičiaus atstovaujam Trevizo „Nutribullet“ (1/5) svečiuose 89:88 (23:24, 18:19, 21:22, 27:23) palaužė Emilijos Redžo „Una Hotels“ (2/4).

Lietuvis per 27 minutes įmetė 9 taškus (3/5 dvit., 0/3 trit., 3/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko perdavimą, sykį klydo, 3 pražangas provokavo ir kartą prasižengė, rinkdamas 12 naudingumo balų.

Jo komandai Muhammadas Rahkmanas pelnė 29 taškus, oponentams 22 pridėjo Jaime Echenique.

