Italijoje Bendžius ir Olisevičius nenublanko

Udinės „Apu“ (1/5) su Eimantu Bendžiumi namie 87:94 (17:23, 23:13, 22:26, 25:32) nusileido Venecijos „Umana Reyer“ (4/2) klubui.
E.Bendžius per 26 minutes įmetė 13 taškų (3/7 dvit., 1/3 trit., 4/5 baud.), atkovojo 6 kamuolius, sykį klydo, provokavo 4 pražangas ir tiek pat sykių prasižengė bei rinko 9 naudingumo balus.
Jo komandai 19 taškų pelnė D.J.Brewtonas (10 atk. kam.), laimėtojams 29 pridėjo Kyle‘as Wiltjeras.
Tuo tarpu Osvaldo Olisevičiaus atstovaujam Trevizo „Nutribullet“ (1/5) svečiuose 89:88 (23:24, 18:19, 21:22, 27:23) palaužė Emilijos Redžo „Una Hotels“ (2/4).
Lietuvis per 27 minutes įmetė 9 taškus (3/5 dvit., 0/3 trit., 3/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko perdavimą, sykį klydo, 3 pražangas provokavo ir kartą prasižengė, rinkdamas 12 naudingumo balų.
Jo komandai Muhammadas Rahkmanas pelnė 29 taškus, oponentams 22 pridėjo Jaime Echenique.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!