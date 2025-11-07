 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Stanionis įvardino, kas geriau – pinigai ar čempiono diržas: „Kai laimi, gauni prizą, o diržas ir yra tas prizas“

2025-11-07 23:52 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-11-07 23:52

Buvęs WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Eimantas Stanionis (16-1, 9 nokautai) prakalbo apie artimiausius savo troškimus bokse ir teigė, jog jo prioritetas yra susigrąžinti turėtą čempiono diržą arba kovoti dėl naujojo.

Buvęs WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Eimantas Stanionis (16-1, 9 nokautai) prakalbo apie artimiausius savo troškimus bokse ir teigė, jog jo prioritetas yra susigrąžinti turėtą čempiono diržą arba kovoti dėl naujojo.

REKLAMA
0

„YSM Sports Media“ ir toliau dalinasi pokalbio su E. Stanioniu ištraukomis, o šį kartą lietuvis aptarė ir svorio kategorijoje iki 154 svarų kovojančių Vergilo Ortizo bei lietuvio buvusio varžovo Jarono „Boots“ Enniso situaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Ennisas svorio kategorijoj eiki 154 svarų debiutavo dar spalio mėnesį, kai vos per kelias minutes du kartus siuntė Angolos kovotoją 32-ejų Uismą Limą (14-2, 10 nokautų) į nokdaunus ir galiausiai šventė pergalę techniniu nokautu bei iškovojo laikinąjį WBA kategorijos čempiono titulą.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu V. Ortizas lapkričio 8-ą dieną susitiks su amerikiečiu Ericksonu Lubinu (27-2, 19 nokautų) ir teigiama, kad po šios kovos turėtų įvykti V. Ortizo ir J. Enniso tarpusavio dvikova. Visgi E. Stanionis nemano, jog ji vyks taip greitai.

REKLAMA

Tikrasis WBA čempiono titulas svorio kategorijoje iki 157 svarų priklauso Abassui Baraou, o WBC – Sebastianui Fundora.

– Ar tau neatrodo keista, kad dviejų šiuo metu turbūt geriausių 154 svarų kovotojų V. Ortizo ir J. Enniso kovoje galėtų nefigūruoti joks titulas?

– Tai keista ir beprotiška, bet nemanau, kad jų sekanti kova bus tarpusavyje. Nemanau, nes kažkas turi turėti diržą. Aš mačiau, kad jie sakė, jog kažką pasirašė, bet Vergilas dar turi pereiti per Ericksoną Lubiną. Tai irgi nebus lengva. Lubinas yra geras kovotojas, bet kita problema yra ilga pertrauka. Tai sporte ypač turi didelę reikšmę. Pamatysime. Aš tiesiog mėgaujuosi tuo, kas vyksta 154 svarų kategorijoje, ką jie daro, ir tiesiog palaikau boksą.

REKLAMA
REKLAMA

– Ar tau patogu kovoti 147 svarų kategorijoje? Tu nesi pats aukščiausias vaikinas, bet tavo kakle vien raumenys. Tu tikrai nesi mažas.

– Taip, aš nesu didelis, bet nesu ir mažas. Nesakyčiau, kad esu didelis 147 svaruose. Tiesiog normalus pagal dydį. Taip, man gerai 147 svaruose. Aš galvojau, kad kažkuriuo metu galėčiau eiti į 140, bet tam reikėtų ilgos stovyklos, bet aš nenoriu ten eiti. 147 svarų kategorija yra ta vieta, kur jaučiuosi patogiai šiuo metu. Nežinau, pamatysime po metų. Galbūt.. Nežinau. Matysime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

– Ar tavo tikslas yra tapti neginčijamu čempionu svorio kategorijoje iki 147 svarų? Ar dabar tiesiog norisi susigrąžinti savo diržą?

– Pirmiausia man reikia susigrąžinti diržą. Aš labai norėčiau laimėti WBC diržą (dabartinis čempionas – Mario Barriosas, – aut. past.). Jeigu nepavyktų, tada tikrai norėčiau susigrąžinti WBA titulą (dabartinis čempionas – Rolando Romero, – aut. past.). Kai buvau vaikas, visada žiūrėjau į WBA ir WBC. Tai visada buvo mano svajonė. Aš ją įgyvendinau. Nors kai kurie žmonės sako, kad pinigai geriau nei diržai, tačiau vis tiek – kai turi diržą, tada ateina ir pinigai. Ir vis tiek – tu turi kažką rankose, tu laikai kažką, tu tai matai. Kai kurie galvoja vienaip, kiti kitaip, bet man asmeniškai, kai laimi, gauni prizą, o diržas ir yra tas prizas. Aš noriu jį susigrąžinti. Tai kaip konkurencija – aš jį praradau, todėl noriu jį atgauti.

REKLAMA

– Žinau, kad tau nėra taip svarbu, kurį diržą gausi. Tu nori būti čempionas, bet kadangi turėjai tą WBA diržą, ar tobuloje situacijoje tavo prioritetas būtų jį susigrąžinti? Aišku, neatsisakytum šanso kovoti dėl IBF (dabartinis čempionas – Lewisas Crockeris, – aut. past.) ar WBO (dabartinis čempionas – Brianas Normanas, – aut. past.), bet ar tavo numeris vienas tikslas yra WBA? Ar tai tavo diržas, kuris turėtų būti su tavimi?

– Taip, būtent. Žinai, kai laimi pirmą diržą, tu prie jo prisiriši. Manau, kad aš esu prisirišęs prie WBA. Bet, žinoma, WBC būtų antras.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų