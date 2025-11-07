Stanionis įvardino, kas geriau – pinigai ar čempiono diržas: „Kai laimi, gauni prizą, o diržas ir yra tas prizas“

„YSM Sports Media“ ir toliau dalinasi pokalbio su E. Stanioniu ištraukomis, o šį kartą lietuvis aptarė ir svorio kategorijoje iki 154 svarų kovojančių Vergilo Ortizo bei lietuvio buvusio varžovo Jarono „Boots“ Enniso situaciją.
J. Ennisas svorio kategorijoj eiki 154 svarų debiutavo dar spalio mėnesį, kai vos per kelias minutes du kartus siuntė Angolos kovotoją 32-ejų Uismą Limą (14-2, 10 nokautų) į nokdaunus ir galiausiai šventė pergalę techniniu nokautu bei iškovojo laikinąjį WBA kategorijos čempiono titulą.
Tuo tarpu V. Ortizas lapkričio 8-ą dieną susitiks su amerikiečiu Ericksonu Lubinu (27-2, 19 nokautų) ir teigiama, kad po šios kovos turėtų įvykti V. Ortizo ir J. Enniso tarpusavio dvikova. Visgi E. Stanionis nemano, jog ji vyks taip greitai.
Tikrasis WBA čempiono titulas svorio kategorijoje iki 157 svarų priklauso Abassui Baraou, o WBC – Sebastianui Fundora.
– Ar tau neatrodo keista, kad dviejų šiuo metu turbūt geriausių 154 svarų kovotojų V. Ortizo ir J. Enniso kovoje galėtų nefigūruoti joks titulas?
– Tai keista ir beprotiška, bet nemanau, kad jų sekanti kova bus tarpusavyje. Nemanau, nes kažkas turi turėti diržą. Aš mačiau, kad jie sakė, jog kažką pasirašė, bet Vergilas dar turi pereiti per Ericksoną Lubiną. Tai irgi nebus lengva. Lubinas yra geras kovotojas, bet kita problema yra ilga pertrauka. Tai sporte ypač turi didelę reikšmę. Pamatysime. Aš tiesiog mėgaujuosi tuo, kas vyksta 154 svarų kategorijoje, ką jie daro, ir tiesiog palaikau boksą.
– Ar tau patogu kovoti 147 svarų kategorijoje? Tu nesi pats aukščiausias vaikinas, bet tavo kakle vien raumenys. Tu tikrai nesi mažas.
– Taip, aš nesu didelis, bet nesu ir mažas. Nesakyčiau, kad esu didelis 147 svaruose. Tiesiog normalus pagal dydį. Taip, man gerai 147 svaruose. Aš galvojau, kad kažkuriuo metu galėčiau eiti į 140, bet tam reikėtų ilgos stovyklos, bet aš nenoriu ten eiti. 147 svarų kategorija yra ta vieta, kur jaučiuosi patogiai šiuo metu. Nežinau, pamatysime po metų. Galbūt.. Nežinau. Matysime.
– Ar tavo tikslas yra tapti neginčijamu čempionu svorio kategorijoje iki 147 svarų? Ar dabar tiesiog norisi susigrąžinti savo diržą?
– Pirmiausia man reikia susigrąžinti diržą. Aš labai norėčiau laimėti WBC diržą (dabartinis čempionas – Mario Barriosas, – aut. past.). Jeigu nepavyktų, tada tikrai norėčiau susigrąžinti WBA titulą (dabartinis čempionas – Rolando Romero, – aut. past.). Kai buvau vaikas, visada žiūrėjau į WBA ir WBC. Tai visada buvo mano svajonė. Aš ją įgyvendinau. Nors kai kurie žmonės sako, kad pinigai geriau nei diržai, tačiau vis tiek – kai turi diržą, tada ateina ir pinigai. Ir vis tiek – tu turi kažką rankose, tu laikai kažką, tu tai matai. Kai kurie galvoja vienaip, kiti kitaip, bet man asmeniškai, kai laimi, gauni prizą, o diržas ir yra tas prizas. Aš noriu jį susigrąžinti. Tai kaip konkurencija – aš jį praradau, todėl noriu jį atgauti.
– Žinau, kad tau nėra taip svarbu, kurį diržą gausi. Tu nori būti čempionas, bet kadangi turėjai tą WBA diržą, ar tobuloje situacijoje tavo prioritetas būtų jį susigrąžinti? Aišku, neatsisakytum šanso kovoti dėl IBF (dabartinis čempionas – Lewisas Crockeris, – aut. past.) ar WBO (dabartinis čempionas – Brianas Normanas, – aut. past.), bet ar tavo numeris vienas tikslas yra WBA? Ar tai tavo diržas, kuris turėtų būti su tavimi?
– Taip, būtent. Žinai, kai laimi pirmą diržą, tu prie jo prisiriši. Manau, kad aš esu prisirišęs prie WBA. Bet, žinoma, WBC būtų antras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!