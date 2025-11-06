Bokso legendos verdiktas: „Ennisui nerūpėjo, kokia buvo Stanionio reputacija ir kas bijojo kautis su juo“

„Aš nerimauju dėl to, kad Ennisas, praleidęs daug laiko treniruotėse ir turintis 35-0 rezultatą, dar niekada nesikovė su elitiniu boksininku. Kai kas sako, kad niekas nenori su juo kautis. Kaip bebūtų, Ennisui kažkaip reikia tvarkytis su ta problema, kad jis niekada kitame ringo kampe nebuvo sutikęs itin grėsmingo varžovo, todėl mes nežinome, kokio tiksliai lygio yra Ennisas. „Bootsas“ dabar praleidžia tokius smūgius, kuriuos jis dar gali atlaikyti prieš tokio lygio varžovys, bet aukštesniame lygyje tai jam sukeltų didelių problemų. Kai per ilgai užsisėdi tame pačiame lygmenyje, tada pradedi matyti iškreiptą realybę ir pervertini save. Jei sparinge ar kovose su žemesnio lygio varžovais tu atlaikai smūgius, tada pradedi galvoti, kad gali atlaikyti viską, tačiau tiesa ta, kad kovotojų lygiai skiriasi“, – svarstė A. Wardas.
Andre Ward (tried) to discredit Boots resume, sparring stories, too much time in the gym & level of competition as a bad sign of things to come (BUT) Roy Jones pushed back and said the Stanionis fight showed him Boots rises to the level of his competition and surpasses them
R. Jonesas jaunesnysis laikėsi kitos nuomonės. Jis priminė A. Wardui, kad J. Ennisas šiemet kovėsi su tuometiniu pasaulio čempionu Eimantu Stanioniu.
„Aš pasakysiu paprastai. „Bootsas“ kovėsi su Stanioniu, su tuo pačiu vaikiu, prieš kurį kautis nenorėjo niekas. Niekas iš elitinių pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų nenorėjo kautis su Stanioniu. „Bootsas“ tą iššūkį priėmė ir pamokė Stanionį. „Bootsas“ yra tas kovotojas, kuris prisitaiko prie varžovo lygio. Duok jam tikrai kietą varžovą ir pamatysi tikrąjį „Bootsą“, duok jam kokį apsimetėlį ir tada „Bootsas“ ringe bus kitoks.
„Bootsas“ turi visus įgūdžius, kad galėtų kautis su bet kuo. Kai pamačiau, ką jis padarė Stanioniui, supratau, kad „Bootsas“ yra toks, kokį jį ir įsivaizdavau ar net dar geresnis“, – sakė R. Jonesas jaunesnysis.
R. Jonesas jaunesnysis taip pat ragino prisiminti, koks buvo kitų kovotojų požiūris į E. Stanionį. Lietuvio prisibijojo daugelis pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų.
„Aš tau galiu pasakyti – Stanionis yra tas vyrukas, kurio vengė visi pusvidutinio svorio kategorijos kovotojai. Jis gal ir nebuvo toks geras, kaip aš tikėjausi, bet vis tiek visi jo vengė dėl jo smūgių jėgos. „Bootsas“ jį pamokė. Tu supranti? Jam nerūpėjo, kokia buvo Stanionio reputacija, kas bijojo kautis su juo ir pan. Jis Stanionį nuvedė į mokyklą ir pravedė jam pamoką. Man ta kova buvo įrodymas, kad kai Ennisui reikia pakelti savo lygį, jis yra pajėgus tai padaryti, prisitaikydamas prie varžovo“, – pridėjo R. Jonesas jaunesnysis.
Tikimasi, kad kitu J. Enniso varžovu taps Vergilas Ortizas, jei jis šį savaitgalį nugalės Ericksoną Lubiną.
R. Jonesas jaunesnysis yra buvęs 4 skirtingų svorio kategorijų profesionalų bokso čempionas ir 1988 m. olimpinis vicečempionas. A. Wardas pasaulio čempionu tapo 2 kategorijose bei iškovojo 2004 m. Atėnų olimpiados auksą.
