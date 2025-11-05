WBC panaikino diskvalifikaciją Ryanui Garcia, vyksta derybos su čempionu Mario Barriosu

„WBC palaiko glaudžius ryšius su Ryanu, jo šeima, vadybininkais ir vadybininku, o mes tikime, kad jo gyvenime – tiek ringe, tiek už jo ribų – prasideda naujas etapas, – rašoma WBC žinutėje socialiniuose tinkluose. – Sveikiname tave sugrįžus išskėstomis rankomis ir tikime, kad tapsi naujosios kovotojų kartos ambasadoriumi.“
R. Garcia buvo pašalintas iš WBC struktūros praėjusių metų liepą po to, kai socialiniuose tinkluose kelis kartus vartojo rasistinius įžeidimus juodaodžių atžvilgiu ir niekino musulmonus. Tai tapo dar vienu keisto elgesio epizodu jo karjeroje po to, kai Niujorko valstijos atletikos komisija uždraudė jam kovoti vienerius metus dėl teigiamo dopingo testo, kadangi po kovos su Devinu Haney jis buvo pagautas vartojęs uždraustą medžiagą ostariną. Nors iš pradžių pergalė priklausė R. Garciai, ji buvo anuliuota, o jam skirta nuobauda sukėlė audringus metus tiek sportininko, tiek jo aplinkos gyvenime.
„Mes atmetame bet kokias diskriminacijos formas, – praėjusiais metais rašė WBC prezidentas Mauricio Sulaimanas. – Nerimauju dėl Ryano gerovės, nes jis kelis kartus atsisakė mūsų siūlomos pagalbos dėl psichologinės sveikatos ir priklausomybių problemų.“
Po WBC sprendimo panaikinti diskvalifikaciją neatmetama galimybė, kad R. Garcia stos į kovą prieš dabartinį WBC pusvidutinio svorio kategorijos čempioną Mario Barriosą. ESPN šaltiniai praneša, kad tokios derybos jau vyko, tačiau susitarimas kol kas nepasiektas.
M. Barriosas paskutinį kartą kovojo liepą ir po prieštaringai vertinamo daugumos teisėjų sprendimo kovą su bokso legenda Manny Pacquiao baigė lygiosiomis.
R. Garcia į ringą nėra žengęs nuo gegužės, kai netikėtai pralaimėjo Rolando Romero.
