 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

WBC panaikino diskvalifikaciją Ryanui Garcia, vyksta derybos su čempionu Mario Barriosu

2025-11-05 09:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 09:10

Pasaulio bokso taryba (WBC) paskelbė, kad panaikina Ryanui Garciai skirtą diskvalifikaciją, taip atverdama jam kelią vėl kovoti dėl pasaulio čempiono titulo.

Ryanas Garcia | Scanpix nuotr.

Pasaulio bokso taryba (WBC) paskelbė, kad panaikina Ryanui Garciai skirtą diskvalifikaciją, taip atverdama jam kelią vėl kovoti dėl pasaulio čempiono titulo.

REKLAMA
0

„WBC palaiko glaudžius ryšius su Ryanu, jo šeima, vadybininkais ir vadybininku, o mes tikime, kad jo gyvenime – tiek ringe, tiek už jo ribų – prasideda naujas etapas, – rašoma WBC žinutėje socialiniuose tinkluose. – Sveikiname tave sugrįžus išskėstomis rankomis ir tikime, kad tapsi naujosios kovotojų kartos ambasadoriumi.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Garcia buvo pašalintas iš WBC struktūros praėjusių metų liepą po to, kai socialiniuose tinkluose kelis kartus vartojo rasistinius įžeidimus juodaodžių atžvilgiu ir niekino musulmonus. Tai tapo dar vienu keisto elgesio epizodu jo karjeroje po to, kai Niujorko valstijos atletikos komisija uždraudė jam kovoti vienerius metus dėl teigiamo dopingo testo, kadangi po kovos su Devinu Haney jis buvo pagautas vartojęs uždraustą medžiagą ostariną. Nors iš pradžių pergalė priklausė R. Garciai, ji buvo anuliuota, o jam skirta nuobauda sukėlė audringus metus tiek sportininko, tiek jo aplinkos gyvenime.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes atmetame bet kokias diskriminacijos formas, – praėjusiais metais rašė WBC prezidentas Mauricio Sulaimanas. – Nerimauju dėl Ryano gerovės, nes jis kelis kartus atsisakė mūsų siūlomos pagalbos dėl psichologinės sveikatos ir priklausomybių problemų.“

REKLAMA

Po WBC sprendimo panaikinti diskvalifikaciją neatmetama galimybė, kad R. Garcia stos į kovą prieš dabartinį WBC pusvidutinio svorio kategorijos čempioną Mario Barriosą. ESPN šaltiniai praneša, kad tokios derybos jau vyko, tačiau susitarimas kol kas nepasiektas.

M. Barriosas paskutinį kartą kovojo liepą ir po prieštaringai vertinamo daugumos teisėjų sprendimo kovą su bokso legenda Manny Pacquiao baigė lygiosiomis.

R. Garcia į ringą nėra žengęs nuo gegužės, kai netikėtai pralaimėjo Rolando Romero.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų